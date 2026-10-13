Se enciende la recta final del torneo: el camino de Colo Colo, la ilusión de la U y los clásicos decisivos que restan

Los Azules recortaron 7 puntos al Cacique en las últimas tres fechas. Con 18 puntos en disputa, estos son los partidos que le restan a Colo Colo, la U y la UC.

En agosto, Colo Colo se probaba la corona tras imponerse en el Superclásico frente a la U por 2-1. Eran 13 puntos de ventaja que el Cacique le sacaba a los Azules en la Liga de Primera.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegaron a tener 16 unidades de ventaja sobre sus escoltas. En este marco, las proyecciones indicaban que podrían ser campeones en la fecha 25 ante Palestino.

Sin embargo, hoy la historia es diferente, ya que con el paso de las jornadas los Albos han dejado varios puntos en el camino. Ahora, Colo Colo se mantiene líder con 54 unidades, seguido por la U con 45.

El conjunto azul recortó 7 puntos en las últimas tres fechas, donde el Cacique no ha podido ganar. Empates contra Huachipato y Deportes Concepción, más la derrota ante Coquimbo Unido, han significado un duro golpe para el popular.

Por su lado, Universidad de Chile ha encadenado tres triunfos consecutivos, lo cual enciende la ilusión en los jugadores e hinchas. “Hay que mirar para arriba, porque Colo Colo perdió puntos y la ilusión no nos la quita nadie”, expuso Matías Zaldivia después de la goleada a Ñublense.

Se enciende la lucha por el campeonato entre Colo Colo, la U y la UC

Restan solo 6 fechas para que culmine la Liga de Primera, es decir, quedan 18 puntos en disputa. En la lucha también se encuentra la U Católica, que tiene 42 unidades y un duelo pendiente (Audax Italiano).

En la recta final, destaca el Clásico Universitario que se dará en la fecha 26, que si bien no tiene programación definida, se jugará el fin de semana del 1 de noviembre.

El otro clásico que resta se disputará en la fecha 28, donde Colo Colo recibirá a la UC en el Estadio Monumental. Estos son los partidos que le restan a Colo Colo, la U y la UC en la Liga de Primera:

Colo Colo:

Palestino (V)

Universidad de Concepción (L)

Ñublense (V)

U Católica (L)

La Serena (L)

Cobresal (V)

Universidad de Chile:

Everton (L)

U Católica (V)

Cobresal (L)

O’Higgins (V)

Deportes Concepción (V)

Unión La Calera (L)

Universidad Católica: