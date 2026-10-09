“No vamos a permitir que se apropien de nuestros barrios”: Peñalolén se querella contra facción de la Garra Blanca

La acción judicial busca que el Ministerio Público investigue presuntos delitos de asociación criminal, porte de arma de fuego prohibida y disparos injustificados, a partir de episodios denunciados por vecinos.

La Municipalidad de Peñalolén presentó una querella criminal contra “Los Spectros”, facción vinculada a la barra brava Garra Blanca de Colo-Colo, por presuntos delitos de asociación criminal, porte de arma de fuego prohibida y disparos injustificados.

La acción judicial apunta a un grupo que, según los antecedentes recopilados por el municipio, habría ejercido control territorial en distintos barrios de la comuna.

Peñalolén se querella contra facción de la Garra Blanca

De acuerdo a la querella, los integrantes de esta agrupación habrían utilizado armas de fuego, drones y equipos de radiocomunicación para vigilar sectores, coordinar sus movimientos y dificultar la intervención policial.

Además, el alcalde Miguel Concha habría recibido amenazas de muerte luego de que se eliminaran rayados de distintas facciones de la Garra Blanca en avenida Grecia.

Frente a estos hechos, el jefe comunal afirmó que “no vamos a permitir que grupos armados, disfrazados de hinchas del fútbol, se apropien de nuestros barrios ni siembren el terror entre nuestros vecinos. Esto no se trata de hechos aislados”.

En esa línea, agregó que “estamos hablando de un grupo que habría utilizado armas, drones y radios para vigilar, coordinarse y ejercer control territorial. Vamos a apoyar la persecución de estas prácticas hasta que nuestros barrios estén tranquilos”.

Concha también cuestionó la exhibición de armamento en plataformas digitales y sostuvo: “Estos caras de palo exhiben su poder de fuego en redes sociales e incluso se jactan de haber obtenido armas en enfrentamientos con bandas rivales. No se puede aceptar ese nivel de impunidad y sinvergüenzura en nuestros barrios”.