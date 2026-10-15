Cecilia Pérez se pronuncia tras supuesto cruce en reunión FIFA-ANFP y la U aclara presunto cambio de nombre

En medio de la disputa con la casa de estudios, trascendió que Azul Azul ya había elegido un nuevo nombre para el club.

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, abordó el supuesto enfrentamiento que protagonizó con uno de los candidatos a la presidencia de la ANFP, Jorge Uauy, en el marco de la reunión entre representantes de la FIFA y el ente rector del fútbol chileno.

De acuerdo a Radio ADN, la timonel de la U de Chile intervino ante los cuestionamientos del actual mandamás de Palestino para enrostrarle su “desesperación” por asumir la dirección del balompié nacional. No obstante, desde el conjunto azul desmintieron la situación.

“Nos enfrentamos con Jorge Uauy? Falso. Ah! Y la frase que consignan como mía también es falsa. Siempre es mejor demorarse un poco y contrastar con la fuente directa señores”, expresó Cecilia Pérez a través de su cuenta de X.

Por otro lado, la U aclaró los rumores que se han difundido recientemente, los cuales tienen que ver con el nombre (Leones) que estaría barajando la concesionaria en la disputa del uso de símbolos con la Universidad de Chile.

“Nunca, ni siquiera en tono de broma, se ha discutido en nuestro directorio un posible cambio de nombre del Club Universidad de Chile. El convenio, que ya lleva 20 años, con seguridad tendrá mejoras en favor de ambas partes, y la U seguirá siendo siempre la Universidad de Chile”, aseguraron desde el Centro Deportivo Azul (CDA).