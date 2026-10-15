La nueva fecha de la final de la Copa de la Liga y el problema que involucra a La Roja

El decisivo duelo entre O’Higgins y Coquimbo Unido ya tiene programación, luego de que se postergara por la emergencia que afectó a Las Condes.

Tras una nueva postergación, se definió la programación de la final de la Copa de la Liga 2026 entre O’Higgins y Coquimbo Unido.

El decisivo duelo quedó fijado para el sábado 14 de noviembre en el estadio Santa Laura. “Nos parece una estupenda fecha, no tenemos ningún inconveniente. Solo tenemos que ajustar las condiciones y el aforo del Santa Laura“, informó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

Originalmente, el encuentro se debía jugar en julio en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a cambiar la programación y la definición se trasladó posteriormente al Claro Arena, para este viernes 16 de octubre.

El escenario volvió a complicarse tras el aluvión que afectó al sector de Las Condes, lo que llevó a las autoridades a descartar la realización del partido en el estadio de a la Universidad Católica.

Ante esto, se realizaron gestiones para que se dispute el partido en Santa Laura durante la misma fecha, lo cual no llegó a buen puerto por la negativa de las autoridades respecto a la seguridad.

El problema que surge por la final de la Copa de la Liga

Bajo este contexto, surge un inesperado problema que tiene que ver con La Roja. El conjunto nacional se medirá ante Colombia el viernes 13 de noviembre, es decir, solo un día antes de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins.

Este partido amistoso tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, Colombia, y será el primero de los dos duelos que protagonizarán las selecciones en la fecha FIFA de noviembre.

Lo anterior cobra importancia debido a que los Piratas y los Celestes podrían perder jugadores para la final si son convocados por Nicolás Córdova. De hecho, en la última nómina Felipe Faúndez (O’Higgins) y Francisco Salinas (Coquimbo) tuvieron que ponerse a disposición de la selección, quienes son clave en sus respectivos equipos.