El motivo tras la millonaria demanda de Lucas Cepeda contra Blanco y Negro: exige pago de 220.000 dólares

En enero Colo Colo aceptó la oferta del Elche de España por Lucas Cepeda y acordó la venta del 70% de los derechos del delantero por US$3 millones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El futbolista Lucas Cepeda presentó una demanda contra Blanco y Negro y exige que la entidad que preside Aníbal Mosa le pague 220.000 dólares por su venta al Elche, de España.

De acuerdo con lo informado, el jugador formado en Santiago Wanderers busca que el tribunal anule la renuncia a su indemnización, con el propósito de solicitar que se le pague el 10% correspondienter al término anticipado de su contrato con Colo Colo.

“Blanco y Negro debe pagar la suma de USD 220.000 en moneda nacional según el tipo de cambio observado a esta fecha, que asciende a $215.837.600, conforme al certificado de paridad acompañado en un otrosi o su equivalente en pesos al día del pago efectivo o la suma que V.S. determine conforme a derecho”, dice la acción legal.

La venta de Lucas Cepeda al Elche

El 22 de enero de este año, Colo Colo aceptó la oferta del Elche de España por Lucas Cepeda, y acordó la venta del 70% de los derechos del delantero por US$3 millones.

La acción judicial se sustenta en el artículo 152 bis I del Código del Trabajo, el cual establece que el 10 por ciento de la indemnización por el término anticipado de su contrato debe corresponder al futbolista.

“Las sumas indicadas deberán pagarse con los reajustes e intereses previstos en el artículo 63 del Código del Trabajo (y) la demandada debe pagar las costas de la causa“, añade la demanda de Lucas Cepeda contra Blano y Negro.