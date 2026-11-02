Tres muertos en el río Maipo: ingresaron por lugar no habilitado y superaban capacidad permitida de la balsa

Entre las víctimas fatales se encontrarían la madre y una hermana de quien guiaba el rafting.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Tres mujeres murieron este domingo luego de que se volcó la balsa en la que realizaban un rafting en el río Maipo, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI).

Los reportes recogidos en el lugar apuntan que el accidente ocurrió en el sector de San Alfonso, en la comuna de San José de Maipo. Afectó a un grupo familiar que llevó su propia embarcación y no se vinculó con las empresas de turismo autorizadas que trabajan en el lugar.

Además de las tres fallecidas, de 65, 45 y 33 años, respectivamente, el hecho obligó a hospitalizar a otras cuatro personas, todas ellas fuera de riesgo vital. Otras cuatro trechazaron la atención médica y se retiraron del lugar.

Según informó la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), el grupo familiar habría ingresado al cauce del río Maipo por un sector no habilitado para la práctica de rafting.

Familia superaba capacidad de la balsa en el río Maipo

El informe detalló que 13 de los 14 integrantes del grupo familiar, cuatro de ellos menores de edad, se subieron a la balsa, superando la capacidad de la embarcación.

“La ordenanza municipal de San José de Maipo nos indica que solo pueden ir seis“, recalcó la delegada presidencial de la Provincia Cordillera, María Angélica Villadangos.

A la vez, las autoridades precisaron que “la persona que cumplía funciones de guía sería integrante del mismo grupo familiar y la actividad habría contado además con el acompañamiento de un kayakista“.

Las primeras indagatorias apuntan a que durante la travesía la balsa habría quedado atascada, lo que provocó que sus ocupantes salieran eyectados y fueran arrastrados por el río.

La información entregada por la PDI indica que entre las víctimas fatales se encontrarían la madre y una hermana de quien guiaba al grupo familiar en el rafting.

La Fiscalía estableció que las diligencias para aclarar lo ocurrido estén a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, y el caso quedó en manos del fiscal de flagrancia Denys Pavez.