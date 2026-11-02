“El río no perdona”: Hermano de Pangal reveló impactante escena que encontró durante rescate en el Cajón del Maipo

El joven fue uno de los primeros en acudir a ayudar a los afectados y logró sacar del agua a una de las mujeres que era arrastrada por la corriente.

Lorenzo Andrade Astorga, hermano menor de Pangal Andrade, relató los dramáticos momentos que vivió durante el rescate de las víctimas del accidente de rafting registrado en el sector de San Alfonso, en el Cajón del Maipo.

El joven fue uno de los primeros en acudir a ayudar a los afectados y logró sacar del agua a una de las mujeres que era arrastrada por la corriente.

Hermano de Pangal reveló impactante escena que encontró durante rescate en el Cajón del Maipo

El accidente ocurrió cuando una balsa de rafting, en la que viajaban 13 personas, impactó contra un obstáculo en el río, provocando que sus ocupantes cayeran al agua.

La emergencia terminó con tres mujeres fallecidas y movilizó a equipos de rescate y personas que se encontraban en las cercanías.

En conversación con LUN, Andrade recordó las escenas que encontró al llegar al lugar y describió la angustia de intentar ayudar a los integrantes de una misma familia. “Encontramos a dos personas fallecidas y a dos personas con vida. Encuentro a una niña de once años agarrada de la orilla, fue terrible porque ellos eran una familia, el papá, la mamá, la hermana, el hermano, el tío“, expresó.

Asimismo, el hermano de Pangal compartió un mensaje de condolencias a través de sus historias de Instagram, donde lamentó lo ocurrido y advirtió sobre los riesgos de realizar esta actividad sin las condiciones adecuadas. “Nadie se merece que te pase esto haciendo rafting”, expresó.

Asimismo, Andrade cuestionó las condiciones de seguridad de la embarcación involucrada y llamó a extremar las precauciones antes de practicar deportes acuáticos. “Era una balsa que no contaba, no era de ninguna empresa de acá del Cajón del Maipo, no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Y pasó lo que lo que pasó. El río no perdona, el río es hermoso, es poderoso. Hay que respetarlo mucho”, concluyó.