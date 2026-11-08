El sondeo representa el respaldo más bajo y el rechazo más alto registrados durante su gobierno, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas y el apoyo del Mandatario al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 24% y la desaprobación escaló al 67%, de acuerdo con la última encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo 8 de noviembre.

El sondeo representa el respaldo más bajo y el rechazo más alto registrados durante su gobierno, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas y el apoyo del Mandatario al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Desaprobación de Kast llega al 67% y marca su nivel más alto desde el inicio del gobierno

En comparación con la medición anterior, la aprobación presidencial retrocedió un punto porcentual, mientras que la desaprobación aumentó dos.

Además, la encuesta evidenció un deterioro en la percepción de sus atributos: solo un 36% considera que Kast cuenta con las capacidades necesarias para ejercer el cargo, frente al 50% que lo señalaba en mayo. Asimismo, quienes lo identifican como “el líder que Chile necesita” bajaron de 42% a 26%.

Criteria también evaluó las reacciones que provoca la frase “todo va a estar bien”, utilizada por el jefe de Estado. Un 46% de los encuestados manifestó decepción y un 30% dijo sentir rabia; en contraste, un 21% expresó esperanza y un 19% desprecio. La confianza, en tanto, fue mencionada por apenas un 15% de los participantes.

En cuanto a la capacidad del Ejecutivo para mejorar la situación del país, un 68% estimó que el Gobierno es poco o nada capaz de conseguir que “todo esté bien”, mientras que un 23% lo consideró bastante o muy capaz. A su vez, un 55% evaluó como incorrecto el rumbo adoptado para enfrentar la emergencia planteada por Kast, cuatro puntos más que en octubre. Solo un 26% cree que el camino es el adecuado.

Asimismo, un 48% considera que el Gobierno no cuenta con una estrategia clara para generar empleo, un 47% opina lo mismo sobre seguridad y un 44% respecto del crecimiento económico. En contraste, solo un 17% identifica un plan definido en materia de empleo, un 16% en seguridad y un 20% en crecimiento.