Duelos en simultáneo y Colo Colo a un paso del título: la programación de la fecha 27 de la Liga de Primera

Revisa los horarios y los canales que transmitirán los duelos de la fecha 27, donde Colo Colo buscará bajar su estrella 35.

Este fin de semana la Liga de Primera del fútbol chileno entra en etapa de definición, en el marco de la disputa de la fecha 27, que contempla duelos en simultáneo en la lucha por el título, clasificación a copas internacionales y por no descender.

El encuentro más destacado será el de Colo Colo vs Ñublense el domingo 8 de noviembre. El Cacique visitará Chillán con el objetivo de bajar su estrella 35, mientras que a la misma hora la U de Chile recibirá a Cobresal con la necesidad de sumar los tres puntos para extender la ilusión y no perder terreno en la lucha por el Chile 2.

Horas antes, la U Católica recibirá a Deportes Limache en el Claro Arena. En simultáneo, Audax Italiano se medirá ante Coquimbo Unido.

La jornada 27 del Campeonato Nacional culminará con los clubes que pelean la permanencia en la Liga de Primera. Unión La Calera hará de local frente a Huachipato y Universidad de Concepción hará lo propio ante O’Higgins.

La programación completa de la fecha 27 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino , 15:00 horas. Transmite: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

, 15:00 horas. Transmite: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Everton vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Transmite: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Domingo 8 de noviembre