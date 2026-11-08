La investigación apunta a un ingreso desde un edificio colindante y al uso de herramientas especializadas para acceder a las bóvedas.

El robo perpetrado durante la madrugada de este domingo en una sucursal del Banco BCI, en pleno centro de Concepción, alcanzaría los $3.000 millones, según los nuevos antecedentes entregados por la Fiscalía.

La cifra corresponde a una estimación inicial y podría modificarse una vez que el banco y los peritos concluyan el arqueo del dinero sustraído.

Robo a Banco BCI en Concepción alcanza un botín estimado de $3.000 millones

El fiscal Mario Elgueta señaló que al menos cinco personas participaron en el atraco, quienes se movilizaron en una cantidad aún indeterminada de vehículos.

“Es un botín bastante cuantioso. Lo estamos situando aproximadamente en 3.000 millones de pesos inicialmente, pero es una cifra que por cierto puede ir variando”, indicó. Además, explicó que se indaga desde cuándo los involucrados comenzaron a trabajar para llegar hasta las bóvedas centrales de la entidad.

Respecto de la forma en que ingresaron, el persecutor sostuvo que los sujetos habrían utilizado un inmueble colindante para acceder a un patio interior del banco BCI y, posteriormente, herramientas de oxicorte para abrir las bóvedas.

“Hay un forado de ingreso a un patio interior que es desde un edificio aledaño, y luego la utilización de sistemas de oxicorte para acceder a las bóvedas de seguridad del mismo banco”, detalló.

Asimismo, precisó que perforaron un muro de al menos 60 centímetros de espesor, lo que daría cuenta de la preparación y el tiempo que requirió el delito.

En tanto, el prefecto provincial de Concepción de la PDI, Juan Luis Fonseca, informó que las diligencias están a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), con apoyo de otras unidades de la provincia. Según explicó, los responsables utilizaron implementos especializados para atravesar las estructuras del recinto. “Son taladros de especialistas para romper concreto y medidas de seguridad que habían en el lugar”, afirmó.

“Al interior hay todo un sistema de seguridad, el cual, por motivos que se están investigando, ocurrió una falla”, señaló Fonseca. Mientras continúan los peritajes, la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas investigativas para determinar la planificación del robo e identificar a sus autores.