Las cautelares con las que quedó el profesor al que sus alumnos descubrieron con pornografía infantil

Detectives analizaron el teléfono del acusado y encontraron más evidencia al analizar un disco duro y una tablet en la casa del docente.

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Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un profesor de enseñanza básica de un colegio municipal de Independencia, luego de que sus alumnos descubrieron que almacenaba pornografía infantil.

De acuerdo con lo reportado por la policía civil, además de hacerles clases a los escolares, el docente también era coordinador de informática del recinto.

El informe policial indicó que, luego de que los alumnos encontraron el material pornográfico cuando utilizaban equipos del colegio y se percataron de que las imágenes estaban siendo compartidas a través de una red social, dieron aviso al director del establecimiento, quien alertó a la PDI.

Formalizaron al profesor que tenía pornografía infantil

El subprefecto de la PDI, Marcelo Rivera, confirmó que el operativo para capturar al docente estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim).

“Mediante esta aplicación, él compartía e intercambiaba imágenes de menores. En principio, negó los hechos, argumentando que era un problema de un software que instaló”, reveló el jefe policial.

No obstante, con posterioridad se analizó el teléfono del acusado y, durante una revisión en su casa, se encontró más evidencia al analizar un disco duro y una tablet.

Según informó el fiscal Luis Contardo, de la Fiscalía Centro Norte, al profesor se lo formalizó por distribución y almacenamiento de pornografía infantil.

De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, se fijó un plazo de investigación de 120 días, a la vez que estableció las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a establecimientos en los que se trabaje con menores de edad.