Gobierno no descarta responsabilidad legal de Máximo Pacheco por irregularidades en Codelco

“Lo que queremos es que se investigue hacia arriba y hacia abajo a todos los responsables y a todos los que tengan que salir, que salgan”, sostuvo el biministro Mas, en alusión a las cifras de producción artificial.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (IND), no descartó que el expresidente de Codelco Máximo Pacheco pueda tener responsabilidades legales en las irregularidades detectadas en los registros de producción de la compañía estatal.

Fue el pasado jueves que el actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, cifró en 42.100 toneladas la producción que fue inflada artificialmente entre 2024 y 2025. El impacto preliminar se estima en US$ 120 millones y US$ 140 millones.

En diálogo con radio Pauta, Mas sostuvo que “hay una investigación en curso. Dejemos que avance. Durante el 2024 y 2025 el liderazgo de esa mesa cuando ocurrió era Máximo (Pacheco). Puede haber un costo legal, incluso. La administración envió todos los antecedentes a Fiscalía. El Gobierno apoya lo que está haciendo”.

“Lo que queremos es que se investigue hacia arriba y hacia abajo a todos los responsables y a todos los que tengan que salir, que salgan”, añadió. Mas también precisó que la producción promedio de Codelco debiese ser de 1,3 millones de toneladas anuales en los siguientes cuatro años.

Por otra parte, al ser consultado por la situación económica del país el biministro emplazó a los empresarios. “Nosotros como Gobierno hemos instalado los cambios estructurales. Nos hemos jugado, incluso hipotecando capital político, y hoy día son los empresarios los que tienen que empezar a echar a andar sus grúas”, sostuvo.

“Cuando me ha tocado estar en el extranjero, el mundo entiende qué está haciendo Chile, hacia dónde está virando. Pero necesitamos que esa confianza se convierta en obras, en inversión y en empleo”, insistió.