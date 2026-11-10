Futuro de Alexis Sánchez en incertidumbre: Montreal en venta y posible cambio de ciudad

El club canadiense terminó último en la Conferencia Este y sus propietarios anunciaron que buscan nuevos inversionistas, sin descartar un cambio de sede. El escenario suma incertidumbre a la continuidad del delantero chileno, quien tiene una cláusula de salida que puede activar en diciembre.

El futuro de Alexis Sánchez en el fútbol estadounidense enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre. El Montreal, equipo al que llegó en agosto, cerró la temporada de la MLS en el último puesto de la Conferencia Este y ahora sus propietarios anunciaron que están dispuestos a vender la franquicia. Incluso, dejaron abierta la posibilidad de trasladarla a otra ciudad.

La noticia fue comunicada por Joey Saputo, presidente del club canadiense, después de una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas. El equipo terminó como el peor de la competencia y quedó fuera de los playoffs.

“Si el equipo necesita ser reubicado y es la mejor opción, no lo voy a dudar”, advirtió el dirigente.

“Después de tres décadas de compromiso, creemos que este es el momento para encontrar un nuevo grupo de dueños. Este equipo ha sido parte esencial de nuestras vidas y le hemos dedicado tiempo y recursos para que se convierta en lo que es hoy”, aseveró.

El precio de venta del Montreal

La eventual venta de la franquicia abre otra interrogante: cuánto cuesta una institución de estas características en la MLS. En este marco, la revista Forbes estima que el equipo alcanza una valorización de US$440 millones.

Saputo manifestó que la primera opción consiste en encontrar compradores que mantengan al equipo en Canadá. Sin embargo, no descartó un eventual traslado a Estados Unidos.

La incertidumbre institucional coincide con un momento decisivo para Alexis Sánchez. El delantero chileno tiene contrato por dos temporadas con Montreal, pero dispone de una cláusula de salida que puede activar en diciembre.

Esa alternativa cobra especial relevancia por su distante relación con el entrenador francés Philippe Eullaffroy y por el discreto rendimiento que mostró desde su llegada. El tocopillano ha disputado 15 partidos y no registra goles ni asistencias.

La búsqueda de nuevos inversionistas también puede modificar los planes deportivos del Montreal para la próxima temporada, lo que podría alterar las prioridades económicas, la inversión y la conformación del plantel. En ese contexto, el estatus de Jugador Franquicia de Sánchez será un factor relevante para definir su continuidad.

Si la venta se concreta, los nuevos propietarios tendrán que decidir si el delantero chileno forma parte de su proyecto. De todas maneras, su futuro no depende exclusivamente de la operación, ya que también cuenta con la opción de ejecutar su cláusula de salida.

A este escenario se suma una modificación importante en el calendario de la MLS. La competencia disputará un torneo de transición entre febrero y marzo, con el objetivo de adaptar su calendario al de las principales ligas europeas a partir de mediados de 2027.

El nuevo formato será otro elemento que los clubes deberán considerar al momento de planificar sus planteles.

La situación de Sánchez también está marcada por las diferencias que mantiene con Philippe Eullaffroy. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante la final del Campeonato Canadiense frente a Forge.

En aquella oportunidad, el entrenador decidió dejar al chileno en el banco de suplentes. La determinación molestó al atacante, quien manifestó su disconformidad cuando recibió la indicación de ingresar durante los minutos finales.

El encuentro terminó con una derrota de Montreal en la tanda de penales. Tras el partido, Eullaffroy defendió públicamente su decisión y explicó que priorizó las necesidades colectivas por sobre los nombres individuales.

“Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estábamos 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad”, sostuvo el técnico.

El episodio profundizó las dudas sobre la relación entre ambos y sumó otro elemento a la evaluación que debe realizar el delantero.