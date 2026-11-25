Coquimbo Unido consiguió su paso a esta instancia luego de empatar con Unión La Calera y tras la victoria por 2-0 que consiguió en el partido de ida.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Luego del empate de Coquimbo Unido con Unión La Calera, el cuadro pirata logró su paso a las semifinales de la Copa Chile, luego de que en el partido de ida obtuvo una victoria por 2-0.

Así, el cuadro que adiestra Hernán Caputto se instaló entre los cuatro equipos que buscarán obtener el cupo para jugar ante el tercer clasificado en la Liga de Primera con el propósito de clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores como Chile 4.

Los otros tres cuadros que ya están instalados en las semifinales de la Copa Chile son Colo Colo, Universidad de Chile y O’Higgins.

De esta forma, y luego de ratificarse el paso de Coquimbo Unido, los duelos para acceder a la final los disputarán Colo Colo contra O’Higgins y la U de Chile ante cuadro pirata.

Cuándo se juegan los partidos por las semifinales de Copa Chile

Según la programación que confirmó la ANFP, O’Higgins recibirá al Cacique el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Codelco El Teniente, a partir de las 19:00 horas.

En tanto, la revancha entre el actual campeón del fútbol chileno y el equipo rancagüino se disputará el jueves 10 de diciembre, desde las 18:00 horas, en un estadio que aún se está por confirmar.

Por su parte, el primer duelo entre la U de Chile y Coquimbo se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre en el Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 18:00 horas.

Para la revancha, que se disputará ese mismo jueves y también desde las 18:00 horas, el cuadro universitario decidió jugar ante el equipo coquimbano en el estadio El Teniente, de Rancagua.