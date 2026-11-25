Desde la Agencia Central de Inteligencia no se informó púbicamente sobre los eventuales problemas que habría generado la intrusión.

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Los expertos intentan dimensionar el alcance del ciberataque que afectó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI).

De acuerdo con lo reportado por medios norteamericanos, tanto la CIA como la ODNI confirmaron que sus sistemas de inteligencia de fuentes abiertas sufrieron una intrusión informática que expuso información no clasificada.

En reportes posteriores, otros medios ratificaron que, antes de ser solucionado, el ciberataque afectó a al menos uno de los sistemas pertenecientes a la CIA.

Qué sistemas afectó el ciberataque a la CIA y la IDNI

Por su parte, desde la ODNI se aseveró que a raíz del incidente no se produjeron interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados.

Desde la CIA, en tanto, no se entregó un comunicado oficial respecto de los eventuales problemas que habría generado la intrusión.

The New York Times reveló que funcionarios y otras fuentes apuntaron que la brecha afectó a una red utilizada para recopilar y analizar información procedente de fuentes públicas, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales.

Estos nuevos casos ocurrieron a pocos días de que se conocieran otros incidentes en el FBI y el Departamento de Agricultura, además de la interrupción que se registró en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

A ello se sumó la suspensión de vuelos por casi cinco horas el pasado 13 de noviembre, tras la falla que afectó a los sistemas de comunicación y el radar de control aéreo.

Al abordar estos casos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la atribuyó a equipos obsoletos, que describió como aparatos que habían sufrido un “ataque al corazón”.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no existen pruebas de que las fallas estén relacionadas entre sí o respondan a un ataque informático.