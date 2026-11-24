Chile desperdició dos penales y perdió frente a la selección de Concacaf, que ganó su primer partido en una Copa del Mundo de cualquier categoría.

La Roja Sub 17 sufrió un duro revés en el Mundial de Qatar 2026. Después de debutar con una victoria frente a Argelia, el equipo dirigido por Ariel Leporati cayó por 2-1 ante República Dominicana y no pudo asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.

Chile llegaba con la posibilidad de sellar su paso a la próxima fase con un triunfo. Sin embargo, el conjunto dominicano sorprendió con su actuación y aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Dos goles golpearon a Chile antes del descanso

El equipo nacional tomó la iniciativa desde los primeros minutos y buscó controlar el partido mediante la posesión del balón. Esa superioridad inicial le permitió generar ocasiones y, a los 20 minutos, consiguió un penal.

Amado Riveros asumió la responsabilidad desde los doce pasos, pero el arquero Aidan Betances adivinó su intención y evitó la apertura de la cuenta.

El fallo terminó pesando aún más cuando, a los 35 minutos, Daniel Fernández marcó un golazo y adelantó a República Dominicana. Chile recibió otro golpe justo antes del entretiempo: Gabriel Florentino apareció con un zurdazo para vencer a Vicente Villegas y establecer el 2-0.

Con esa ventaja, el equipo caribeño se fue al descanso y dejó a los dirigidos por Leporati frente a un escenario inesperado.

En el segundo tiempo, La Roja adelantó sus líneas y comenzó a presionar en busca de una remontada.

La oportunidad llegó nuevamente desde el punto penal. Esta vez fue Barrera quien ejecutó, pero Betances volvió a lucirse y contuvo el lanzamiento. Sin embargo, el rebote quedó en los pies de Amado Pérez, quien aprovechó para marcar el descuento a los 73 minutos.

El tanto renovó las esperanzas del equipo nacional, que se volcó en busca de la igualdad. Incluso consiguió marcar nuevamente por medio del propio Pérez, pero el VAR anuló la conquista por un fuera de juego previo.

Pese a los intentos durante los minutos finales, Chile no encontró el segundo gol y terminó perdiendo por 2-1 ante República Dominicana, que hizo historia al ganar su primer partido en una Copa del Mundo de cualquier categoría.

La Roja Sub 17 se jugará la clasificación ante Montenegro

Con este resultado, la selección chilena dejó escapar la posibilidad de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y ahora deberá buscar el objetivo en su último compromiso de la fase de grupos.

El rival será Montenegro, en un encuentro programado para el viernes 27 de noviembre, a las 12:00 horas. Cabe destacar que también clasifican los ocho mejores terceros (de un total de 12 grupos).

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo J tras la disputa de la fecha 2 del Mundial Sub 17: