La nueva imagen pone en valor los lugares excepcionales que dan vida a cada una de sus variedades. En el caso del Carmenere, variedad foco de la marca, esta evolución adquiere un significado especialmente relevante al celebrar la historia de una cepa de origen francés que encontró en Chile un nuevo hogar y en Peumo uno de los grandes terroirs del mundo para expresar una de sus versiones más auténticas y distintivas.

Terrunyo presenta una nueva imagen para su línea de vinos, compuesta por Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon y Carmenere. Esta evolución busca fortalecer la expresión visual de los territorios que dan origen a cada vino y reflejar con mayor claridad la filosofía que ha guiado a la marca desde sus inicios: revelar lugares excepcionales capaces de entregar a cada variedad una identidad única e irrepetible.

Cada elemento de la nueva imagen busca reforzar este vínculo entre vino y territorio, celebrando aquellos lugares donde naturaleza, tiempo y oficio convergen para dar forma a expresiones auténticas, capaces de transmitir la singularidad de su origen.

En este contexto, el Carmenere adquiere un protagonismo especial. La nueva identidad visual incorpora de manera más destacada el rojo carmín, tonalidad emblemática de la variedad, que también se manifiesta en sus hojas en el preciso momento de la cosecha, antes de la llegada del otoño. Este guiño refuerza simbólicamente su conexión con Chile y con el territorio que ha contribuido a definir su identidad contemporánea.

Esta evolución se articula en torno a “Nacido en Chile”, la nueva identidad de Terrunyo que pone en valor la extraordinaria historia de una variedad que encontró en el país un nuevo hogar y alcanzó aquí una identidad propia. A través de este relato, la marca busca celebrar el profundo vínculo entre Carmenere, Chile y Peumo, uno de los territorios que mejor ha contribuido a revelar el carácter, la profundidad y la singularidad que hoy distinguen a esta variedad a nivel mundial.

Luego de la plaga de filoxera, que prácticamente hizo desaparecer de Europa el Carmenere, en Chile inició una nueva etapa que transformaría para siempre la historia de la variedad. Desde entonces, el país se ha consolidado como su principal referente mundial, liderando el conocimiento, la investigación y la comprensión de sus mejores expresiones.

Dentro de ese recorrido, pocos lugares han demostrado una afinidad tan extraordinaria con el Carmenere como Peumo, en el Valle de Cachapoal. Reconocido internacionalmente como uno de los grandes terroirs para esta variedad, este lugar ha permitido revelar vinos de excepcional profundidad, equilibrio y complejidad, convirtiéndose en un referente mundial para el Carmenere.

Es precisamente en este viñedo donde Terrunyo ha desarrollado durante décadas un riguroso trabajo de observación y comprensión del territorio. Vides centenarias, una estrecha conexión con el viñedo y una búsqueda permanente por interpretar fielmente la identidad del lugar han permitido dar vida a una de las expresiones más reconocidas y consistentes del Carmenere en Chile.

“La variedad Carmenere forma parte del patrimonio vitivinícola de Chile y representa una de las historias más fascinantes del vino moderno. Con esta nueva imagen buscamos rendir homenaje a una cepa que encontró en Chile un nuevo hogar y en Peumo uno de los grandes terroirs del mundo para expresar su identidad con profundidad, elegancia y autenticidad. Es también un reconocimiento al conocimiento, al oficio y a las generaciones de trabajo que han permitido comprender este territorio extraordinario y revelar una expresión de clase mundial”, señaló Marcio Ramírez, enólogo jefe de Terrunyo.

Desde sus orígenes, Terrunyo ha tenido como propósito interpretar algunos de los territorios más distinguidos de Chile a través de vinos capaces de transmitir fielmente la esencia de su origen. El Sauvignon Blanc, el Cabernet Sauvignon y el Carmenere representan distintas expresiones de una misma convicción: que los grandes vinos nacen de lugares extraordinarios y de una comprensión profunda del territorio.

Hoy, la nueva imagen de Terrunyo busca reflejar precisamente esa filosofía: un homenaje a los territorios que han dado forma a la identidad de la marca y, particularmente en el caso del Carmenere, una celebración del extraordinario vínculo entre una variedad emblemática de Chile y el lugar donde ha alcanzado una de sus expresiones más auténticas, profundas y reconocidas a nivel internacional.