La titular de Salud citó a los diputados libertarios para el lunes 30 con el fin de zanjar la polémica por los recursos públicos destinados a las terapias de hormonización de menores, fondos que los libertarios buscaban cortar.

En pocos días, la relación entre la ministra de Salud, May Chomali, y los libertarios pasó de la amenaza de una acusación constitucional a una mesa de conversación. Según supo EL DÍNAMO, la ministra May Chomali convocó a la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) a una reunión el lunes 30 de noviembre en el ministerio con el fin de zanjar la polémica por los recursos públicos destinados a las terapias de hormonización, fondos que los libertarios buscan cortar.

Con la cita, aseguran desde Salud, se busca dar por superado el impasse que incluso motivó el estudio de una acusación constitucional por parte de los libertarios. Esa tensión fue alimentada principalmente por el presidente del PNL, Johannes Kaiser, quien hasta el cierre de esta edición aún no confirmaba su participación en el encuentro.

Desde el partido, eso sí, apuntan a que el tono de la reunión será de propuestas y que su finalidad es cerrar la controversia, descartando que se vaya a “amenazar” a la secretaria de Estado con un posible libelo acusatorio.

Consultada por este medio, la subjefa de bancada del PNL, Paulina Muñoz, asegura que “si hubiese en algún momento una probabilidad de acusación constitucional, precisamente no lo vamos a hablar con la ministra. Nosotros nos vamos a juntar con el ministerio para mejorar lo que hoy creemos que está mal”.

El origen de la disputa está en el Presupuesto 2027. El Ejecutivo ingresó una indicación, fechada el 14 de noviembre y firmada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que buscaba impedir que la partida de Salud financiara terapias de hormonización cruzada y determinadas cirugías en personas trans menores de 18 años, con una excepción para quienes ya estuvieran en tratamiento al 31 de diciembre de 2026.

Según explicó la propia ministra, la medida, acordada con el Partido Republicano, apuntaba a subir de 16 a 18 años la edad mínima para acceder a estos tratamientos con recursos públicos, como permite hoy una circular del Minsal de febrero.

La propuesta fue rechazada en el Senado por un empate de 21 votos a favor y 21 en contra, con el voto contrario del senador independiente Matías Walker, a quien los libertarios vinculan con el círculo político de Chomali.

Walker defendió su decisión argumentando que la medida establecía una discriminación arbitraria, pues los adolescentes de familias con recursos pueden acceder a estas terapias en el sistema privado, mientras que los de menores ingresos solo cuentan con la vía estatal.

La explicación desató la furia del PNL con la ministra, a quien se le reprocha no haber asegurado los votos en el Senado para que se hiciera efectiva la medida que impide a menores acceder al tratamiento.

El diputado Hans Marowski afirmó además que la ministra se había comprometido con la bancada a terminar con el financiamiento público de estos tratamientos, mientras que su par Pier Karlezi sostuvo que “las confianzas se quebraron” y fijó como plazo la primera quincena de diciembre para que Chomali modifique reglamentos y derogue decretos que, a su juicio, formaban parte de lo acordado.

Kaiser, por su parte, calificó el supuesto incumplimiento como un hecho “de la más alta gravedad” y no descartó una acusación constitucional.

Chomali respondió el viernes 20 de noviembre asegurando que no existía compromiso alguno con el PNL y que no sabía de dónde salía la amenaza de acusación, y precisó que el único acuerdo era reunirse con parlamentarios republicanos para abordar el tema por la vía administrativa.

Sin embargo, la ministra debió retroceder. En X, en un intercambio con Kaiser, Chomali reconoció que sí hubo un acuerdo con diputados de distintas bancadas, entre ellas la libertaria, y que este consistía en revisar orientaciones técnicas, circulares y una indicación sobre identidad de género.

De todas formas, la versión del PNL sigue siendo distinta: sostienen en el partido que el compromiso incluía retirar el financiamiento público a la hormonización cruzada en menores mediante una indicación a la partida de Salud.

Tras ese reconocimiento, el Minsal anunció que avanzará en medidas para limitar la hormonización cruzada en menores de 18 años.

La reunión del lunes se produce con el Presupuesto ya zanjado.