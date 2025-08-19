Jeannette Jara y su relación con los empresarios: ¿matrimonio a la fuerza?

Pese a la cercanía que Jara mostró en semanas previas con el empresariado, participando en seminarios como los de la industria del salmón, Moneda Asset y la Cámara Chilena de la Construcción, la candidata no compromete en su propuesta una rebaja al impuesto corporativo, uno de los temas prioritarios para el sector privado.

La candidata presidencial Jeannette Jara sostuvo este lunes un encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), al que asistieron los principales dirigentes de las ramas empresariales, entre ellos Antonio Walker (SNA), José Manuel Mena (ABIF), Rosario Navarro (Sofofa) y José Pakomio (CNC).

Aunque a su llegada fue recibida con abrazos y gestos de cercanía, el ambiente de cercanía con el sector privado se enfrió cuando presentó los lineamientos de su programa por la tarde.

Jara llegó acompañada a la CPC de parte de su equipo, entre ellos el senador Ricardo Lagos Weber, su asesor económico y la abogada Laura Albornoz. Pese a los saludos iniciales, la rebaja del impuesto corporativo se mantiene como uno de los principales puntos de fricción entre la exministra y los gremios empresariales.

El encuentro partió con Jeannette Jara señalando que esperaba encontrar puntos en común con el empresariado, aunque precisó que estos estaban principalmente en el empleo, el crecimiento y la seguridad. “Esos fueron los ejes donde nos encontramos”, sostuvo.

En el sector privado también se comenta que la opción de que Jara llegue a segunda vuelta frente a José Antonio Kast parece cada vez más probable, mientras que la candidatura de Evelyn Matthei no ha logrado instalar con fuerza en sectores de centro la idea de que el crecimiento puede ir acompañado de mayor cohesión social.

Horas más tarde, tras la cita en la CPC, en el empresariado surgió cierto “desconcierto”. La razón: si bien el encargado económico de Jara, Luis Eduardo Escobar, había descartado en entrevistas anteriores la viabilidad de un salario vital de $750 mil —advirtiendo en La Tercera, el pasado 3 de agosto, que implicaba un incremento salarial difícil de alcanzar sin efectos colaterales—, el programa finalmente sí lo incluye. Ayer, en la presentación del plan económico, Escobar aclaró: “Estamos efectivamente proponiendo que se pueda llegar a los $750.000 al final del próximo gobierno”.

El tira y afloja de los impuestos

Pese a la cercanía que Jara mostró en semanas previas con el empresariado, participando en seminarios como los de la industria del salmón, Moneda Asset y la Cámara Chilena de la Construcción, la candidata no compromete en su propuesta una rebaja al impuesto corporativo, uno de los temas prioritarios para el sector privado.

Desde la CPC, su presidenta recalcó que le presentaron a la candidata sus argumentos en favor de una rebaja, insistiendo en que permitiría mejorar la competitividad tributaria. “Ella mantiene la postura de que no quiere hacer cambios en materia tributaria, pero le entregamos nuestros argumentos. Queda tiempo y esperamos tener los espacios para seguir conversando”, señaló.

Por su parte, Jeannette Jara matizó: “Lo vamos a conversar. Nosotros tenemos distintos argumentos, tanto del mundo de los empresarios como, en nuestro caso, desde la candidatura, que tienen bastante validez para abonar una u otra posición”. Y agregó: “Nos preocupa enormemente, desde la candidatura, que si se rebajan los impuestos, qué va a pasar con los gastos tributarios comprometidos. Desde el sector empresarial entiendo que lo que quieren es mayor competitividad”.

La puerta, sin embargo, pareció cerrarse cuando enfatizó: “Esos son diálogos que se van a poder abordar más adelante, pero hoy día lo central está puesto en cómo confluimos en una mirada país que requiere crecer más y tener más empleo”.