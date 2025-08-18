Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura y arremete contra Jara y Kast: “Son dos callejones sin salida”

ME-O llegó esta mañana a las oficinas del Servel para oficializar su candidatura presidencial tras lograr más de 37 mil patrocinios.

Este lunes 18 de agosto, Marco Enríquez-Ominami inscribió su quinta candidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel) tras lograr los patrocinios necesarios para aparecer en la papeleta como independiente.

En el lugar al que acudió a eso de las 11:00 horas manifestó sentirse excluido de los debates y de haber sido marginado de la primaria oficialista.

“La derecha y a la izquierda hicieron todo para apartarnos, reducirnos al silencio, borrarnos del debate, excluirnos de una primaria, 15 años de desprestigio sistemático, de juicios infundados, de difamación organizada”, acusó el candidato presidencial.

En su discurso también aprovechó de lanzar duros dardos contra sus contendientes, aunque sin hacer mención a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Marco Enríquez-Ominami arremetió contra Jeannette Jara y José Antonio Kast tras inscribir candidatura

“Kaiser, Kast y Jara encarnan los errores y fantasmas del pasado. Resucitan divisiones antiguas, estériles e incertezas, improductivas y ciegas”, partió diciendo Marco Enríquez-Ominami.

“El enfrentamiento violento y dogmático no fue, ni nunca, será una solución para nuestro país. Son dos callejones sin salida. Dos espejos deformantes de un legado“, aseguró.

A lo que agregó: “Se nos promete entonces que debilitando aún más al Estado, y llenando las cárceles de gente, volverá la inversión. No es cierto. Del otro lado, se nos vende la ilusión de un paraíso al alcance de la mano, mientras se bloquea la economía y se deja de prosperar”.

AGENCIA UNO.

Siguiendo en esa línea, arremetió contra la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC): “Ganó su primaria con un programa de mentiras. Un programa irrealista. Cuatro meses más tarde reconoce que ya no tiene programa”.

Previo a este acto, ME-O realizó un llamado a las autoridades para tomar las medidas necesarias para garantizar el orden y seguridad pública, ya que el candidato del PDG, Franco Parisi, había hecho una convocatoria a la misma hora, “sin permiso y en infracción a la ley”.