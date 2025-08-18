Jeannette Jara presenta programa y abre la puerta a baja en impuesto corporativo tras cita con CPC

La ex ministra del Trabajo precisó que el documento Un Chile que Cumple tiene énfasis en la seguridad; educación pública, gratuita y universal; además de enfrentar el déficit de viviendas.

Una ajetreada jornada tuvo Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, ya que tras su encuentro con la plana mayor de la CPC, dio a conocer su esperado programa de Gobierno.

La ex ministra del Trabajo precisó que el documento Un Chile que Cumple tiene énfasis en la seguridad; educación pública, gratuita y universal; además de enfrentar el déficit de viviendas.

En temas valóricos, se dejó de lado el aborto libre, como una forma de evitar desencuentros con la DC, ya que la propia Jara aseveró que “en temas valóricos hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que en este programa no se va a abordar”.

Tras su cita con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la abanderada oficialista se refirió a la petición de rebajar el impuesto corporativo por parte del empresariado, apuntando que “tenemos distintos argumentos nosotros y los empresarios, que tienen todos bastante validez”.

“Si se rebajan los impuestos, desde la candidatura nos preocupa enormemente qué va a pasar con los gastos tributarios que ya tenemos comprometidos. Y desde el sector empresarial, entiendo que apuntan que haya una mayor competitividad. Esos son diálogos que se van a poder dar más adelante”, puntualizó Jara.

Jara presenta su nuevo equipo de voceros

Junto con su programa de Gobierno, Jeannette Jara dio a conocer los nuevos rostros de su comando, donde destaca la llegada los parlamentarios Ricardo Lagos Weber (PPD), Alejandra Sepúlveda (IND), Tomás Hirsch (AH), Gael Yeomans (FA) y la exministra Laura Albornoz (IND) como voceros.

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) será el puente de la candidata con el mundo empresarial, mientras que la diputada Ana María Gazmuri (AH) hará lo propio con el Arte y las Culturas, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (IND) con las Iglesias Evangélicas.

En materia temática, el diputado Raúl Leiva (PS) estará centrado en la seguridad pública, el arquitecto Cristián Castillo en vivienda, Jeannette Vega en salud y Alejandra Krauss (DC) en trabajo.