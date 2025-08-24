“Me ha cambiado para bien”: Nicolás Grau evaluó su experiencia como ministro y detalló sus desafíos

“Tengo un conocimiento de la economía que no se puede obtener con todos los títulos que uno tenga”, aseguró el nuevo ministro de Hacienda.

El nuevo ministro de Hacienda en reemplazo de Mario Marcel, Nicolás Grau, evaluó positivamente su experiencia en el Ministerio de Economía y aseguró que lo vivido como secretario de Estado lo ha “cambiado para bien”.

El sucesor de Marcel planteó que “todo el país entiende que este es un cargo muy importante (…) es normal que exista ese escrutinio, no lo veo como algo negativo“, dijo frente a las críticas que han surgido en el mundo político tras su designación.

“La gente yo creo que no percibe lo que significa ser ministro de Economía, pero he recorrido todas las regiones, me he juntado con empresarios, con sindicatos, empresarios grandes y pequeños (…) Ese conocimiento, y también el compromiso y la urgencia que se genera a partir de ese conocimiento, por supuesto que me ha cambiado, me ha cambiado para bien“, argumentó Grau en la entrevista que le dio a Mesa Central.

En esa línea, destacó los avances que consiguió desde el Ministerio de Economía, y mencionó la Ley de Pesca y la reforma a la Ley de Permisos “cambiando 46 leyes y que va a reducir los tiempos de manera muy sustantiva, acelerando la inversión“.

Reforzó la idea al plantear que “tengo un conocimiento de la economía que no se puede obtener con todos los títulos que uno tenga, porque los títulos los tengo, pero ese conocimiento es otra cosa totalmente distinta”.

Qué dijo el ministro Nicolás Grau sobre la Ley de Presupuesto de 2026

Al ser consultado sobre la Ley de Presupuesto de 2026, el nuevo titular de Hacienda aseveró que su diseño está en la recta final antes de ser entregada para la discusión parlamentaria.

“La convicción principal a la hora de definir la Ley de Presupuesto es que actuemos de manera responsable en materia fiscal. Y eso que ha sido una característica muy firme del Gobierno, es algo que se va a mantener con la misma firmeza durante la discusión de este presupuesto”, aseguró.

El ministro Nicolás Grau añadió que “tiene que ser un presupuesto responsable. Y un presupuesto responsable significa que nosotros como Gobierno nos hemos definido una trayectoria para ir reduciendo el déficit estructural y, de esa manera, contener la deuda, que es algo muy relevante“.

El secretario de Estado también apuntó que los principales desafíos que enfrentará desde su nuevo cargo se refieren a la Sala Cuna Universal, el nuevo sistema de financiamiento que reemplazará al CAE y el cambio del régimen tributario para las pymes, además lograr mejores resultados en materia de empleo.