Presidente Boric se cuadra con Grau tras llegada a Hacienda: “No estoy para dejar contento a la derecha”

Respecto a las críticas por la llegada del militante del FA a Hacienda, el jefe de Estado precisó que estas no son ajenas en la oposición, ya que “estuvieron durante los últimos tres años criticando al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer“.

El presidente Gabriel Boric respondió a los cuestionamientos de la oposición por la designación de Nicolás Grau como ministro de Hacienda, tras la salida de Mario Marcel.

Al respecto, el mandatario recalcó que “no estoy para dejar contento a la derecha, yo estoy acá para hacer bien la pega y Nicolás Grau ha demostrado en su paso por el Ministerio de Economía una tremenda capacidad de diálogo, que es lo importante“.

En esta línea, el presidente Boric recordó la gestión de Grau en el Ministerio de Economía, al apuntar que “ha sacado adelante proyectos que muchos dijeron que iba a ser imposibles. La ley de permisos sectoriales, que era tremendamente compleja, la sacó adelante con su empuje; el plan de fortalecimiento del Biobío, por ejemplo, ha sido algo liderado por el ministro Grau; la ley de fraccionamiento pesquero, en conjunto con el subsecretario de pesca; lo avanzado que está la Afide”.

“La verdad, a mí eso no me afecta en mis decisiones. Y lo que sí tengo certeza es que Nicolás Grau, con quien hemos conversado en conjunto con el ex ministro Marcel, viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal, con especial énfasis en reactivación y empleo“, precisó.

Nicolás Grau responde a sus críticos

Quién también sacó la voz ante estas críticas fue el propio ministro Nicolás Grau, que expresó que “el país sabe de mi trabajo, y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda”.

El economista argumentó que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto”.

“Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado. En todo ello hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición. Yo creo que el trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para adelante”, puntualizó el ministro Nicolás Grau.