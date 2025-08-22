Los grandes desafíos que asumirá Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda en lo que resta de Gobierno

Tras la sorpresiva salida de Marcel, Grau deberá liderar la tramitación de importantes proyectos, como por ejemplo, la Ley de Presupuestos 2026.

Este jueves Mario Marcel concretó su sorpresiva salida del Ministerio de Hacienda, argumentando “motivos personales”, lo cual obligó al presidente Boric a reordenar el tablero, quien designó al ahora ex ministro de Economía, Nicolás Grau, para que asuma el cargo y enfrente una serie de desafíos de cara a los últimos meses de Gobierno.

En reemplazo de Grau, el mandatario nombró al economista e histórico militante del Partido por la Democracia (PPD), Álvaro García, que cuenta con trayectoria siendo secretario de Estado bajo los Gobiernos de Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006).

“Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal”, afirmó el militante del Frente Amplio luego de ser nombrado titular de Hacienda.

Los desafíos que Mario Marcel le dejo a Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

El primer gran desafío de Nicolás Grau, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania y con pasado docente en la Universidad de Chile, será delinear el Presupuesto 2026, proyecto que tiene que ingresar con fecha límite el 30 de septiembre, lo que será clave para definir el marco de acción del gasto público.

En este escenario, Mario Marcel dejó iniciado el trabajo de su diseño. “En la ley de Presupuestos, ya está hecho todo el trabajo técnico que es interno del Ministerio de Hacienda, y en los próximos días ya se le presenta ese borrador al presidente. A partir de ahí, con los ajustes que se concuerden con el presidente, se hacen las reuniones bilaterales con cada uno de los ministros sectoriales”, sostuvo el otrora titular de Hacienda tras su salida del gabinete.

A lo que añadió: “Todo el trabajo técnico interno ya está avanzado, lo que viene ahora es la etapa más política”.

Otra de las tareas que le dejó Marcel tiene que ver con la reforma tributaria para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde Grau deberá liderar su tramitación en el Congreso, que este miércoles se comenzó a analizar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Precisamente en la Cámara Baja, este miércoles se aprobó en general y particular la iniciativa que permite la creación del nuevo instrumento de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que pone fin al CAE y contempla un plan de condonación de deudas educativas.

En este marco, el proyecto continúa su trámite en el Senado y es Nicolás Grau quien deberá liderar la discusión, donde se proyecta un escenario difícil, considerando que cuenta con una mayoría opositora.