Informe de Política Monetaria: los motivos del Banco Central para asegurar que el crecimiento económico avanzaría hasta 2,5% en 2025

El Banco Central publicó esta mañana su Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre, donde indicó que la proyección de crecimiento económico para el país alcanzaría el 2,5%.

“Las proyecciones de crecimiento de la economía para este año se ajustan levemente al alza desde un rango de 2 a 2,75% pasa a uno entre 2,25% y 2,75%”, detalló el ente emisor.

El ente emisor presidido por Rosanna Costa detalló que “la actividad económica se ha comportado en línea con lo que se preveía, aunque con un mayor consumo e inversión”.

La decisión implicó que ayer la tasa de interés se mantuviera en 4,75 puntos, a la espera del comportamiento de ciertos componentes de la inflación.

Las razones que explican la decisión del Banco Central sobre el crecimiento

Las principles conclusiones del informe indicaron que: