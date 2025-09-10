Informe de Política Monetaria: los motivos del Banco Central para asegurar que el crecimiento económico avanzaría hasta 2,5% en 2025

El Banco Central publicó esta mañana su Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre, donde indicó que la proyección de crecimiento económico para el país alcanzaría el 2,5%.
“Las proyecciones de crecimiento de la economía para este año se ajustan levemente al alza desde un rango de 2 a 2,75% pasa a uno entre 2,25% y 2,75%”, detalló el ente emisor.
El ente emisor presidido por Rosanna Costa detalló que “la actividad económica se ha comportado en línea con lo que se preveía, aunque con un mayor consumo e inversión”.
La decisión implicó que ayer la tasa de interés se mantuviera en 4,75 puntos, a la espera del comportamiento de ciertos componentes de la inflación.
Las razones que explican la decisión del Banco Central sobre el crecimiento
Las principles conclusiones del informe indicaron que:
- La inflación ha evolucionado en línea con lograr la meta del 3% en dos años, sin embargo la inflación subyacente, es decir la que no mide productos volátiles, ha superado lo previsto. Esta meta se alcanzaría el tercer trimestre de 2026.
- Tanto el consumo como la inversión han tenido un desempeño mejor que en meses recientes.
- A nivel internacional, les perspectivas de expansión de la Reserva Federal de Estados Unidos se han vuelto más expansivas.
- La demanda interna ha tenido un desempeño mejor que lo previsto. Resalta la aceleración de la inversión en el segundo trimestre.
- El consumo privado también creció más que lo anticipado, aunque la diferencia respecto de lo proyectado en junio fue menor que en la inversión.