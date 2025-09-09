Banco Central resuelve con cautela y mantiene tasa de interés en 4,75%: las razones que esgrimió

El consejo del ente emisor dijo que debe supervisar con cautela la inflación subyacente.

El consejo del Banco Central (BC) comunicó su decisión sobre el nivel de la tasa de interés. Pese a que en la reunión de agosto optó por un recorte, el mercado ya anticipaba un escenario de cautela en esta nueva decisión.

En efecto, el BC optó por mantener la tasa sin cambios, dejándola en 4.75%.

Dentro de las principales razones que explicaron la decisión estuvieron, entre otras:

La actividad local ha evolucionado en línea con lo proyectado en el IPoM de junio. El PIB total y no minero crecieron 0,4 y 0,1% respecto del trimestre previo. En julio, el Imacec total y no minero aumentaron 1,0 y 0,5% mes a mes en su serie desestacionalizada (1,8 y 2,5% anual en su serie original), respectivamente.

El PIB total y no minero crecieron 0,4 y 0,1% respecto del trimestre previo. En julio, el Imacec total y no minero aumentaron 1,0 y 0,5% mes a mes en su serie desestacionalizada (1,8 y 2,5% anual en su serie original), respectivamente. El mercado laboral sigue entregando señales mixtas, con una tasa de desempleo que se ubicó en 8,7% en el trimestre móvil terminado en julio , en un contexto de lenta creación de empleo y salarios que han mantenido un elevado crecimiento.

, en un contexto de lenta creación de empleo y salarios que han mantenido un elevado crecimiento. La inflación total ha seguido disminuyendo. No obstante, la inflación subyacente se ubica por encima de lo esperado, tanto en bienes como en servicios.

No obstante, la inflación subyacente se ubica por encima de lo esperado, tanto en bienes como en servicios. Aumenta la necesidad de supervisar la inflación subyacente.

“En el escenario actual, el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales. Además, reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”, concluyeron.