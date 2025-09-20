Las claves tras el incremento del comercio bilateral entre Chile y Argentina

Hasta agosto de este año el comericio bilateral entre Chile y Argentina está por sobre los US$5.223 millones, según los datos de ProChile.

El comercio bilateral entre Chile y Argentina superó los US$8.384 millones durante 2024, y hasta agosto de este año está por sobre los US$5.223 millones, de acuerdo con las estadísticas oficiales de ProChile.

En esa línea, las expectativas son que este 2025 el intercambio comercial entre ambos países supere los US$8 mil millones, según el mismo organismo.

Al respecto, la directora comercial de ProChile en Argentina, Constanza Alegría, aseveró que “el intercambio comercial entre ambos países va a seguir creciendo de manera exponencial“.

Lo anterior, producto de la política desregulatoria de la economía implementada por el gobierno de Javier Milei, que encabeza el ministro Federico Sturzenegger, quien, entre otras medidas, redujo los aranceles de importación para varios sectores y productos, además de reformular las medidas paraarancelarias, según detalló La Tercera.

Claves del aumento del comercio bilateral entre Chile y Argentina

De acuerdo con las estadísticas, en los primeros ocho meses del año las exportaciones chilenas hacia Argentina sumaron US$590 millones, lo que representa un incremento de casi US$140 millones más que en igual periodo del año pasado.

En particular, el envío de paltas frescas desde Chile a Argentina en estos meses sumó US$43 millones, representando un alza del 330% respecto del período enero-agosto 2025.

Los otros dos productos que que Chile exportó a Argentina y que mostraron un alza este año son el salmón y la trucha, que en total sumaron US$34 millones, lo que representa un alza de 115%.

El tomate procesado en conserva, puré y jugo duplicaron su presencia en el mercado trasandino, con exportaciones que suman US$23 millones, añadió ProChile.

Respecto de las importaciones desde Argentina a Chile, sumaron US$7.615 millones en 2024, y en los primeros ocho meses de 2025 llegan a los US$4.633 millones.

Según el detalle, entre enero y julio las mayores importaciones corresponden a gas y petróleo, que sumaron US$463 millones y US$1.214 millones, respectivamente.

Más atrás, también en el lapso entre enero y julio, se encuentran las importaciones de cereales (US$ 418 millones), mientras que el resto de alimentos alcanzó a los US$444 millones.