Importación de carne de pollo cae 51%, aunque aseguran que no debería afectar el precio

Entre enero y agosto la internación de esta carne disminuyó más de la mitad. El cierre de fronteras por la gripe aviar lo explica.

La gripe aviar ha golpeado algunas importaciones chilenas, entre ellas la de carne de pavo y también la de pollo. El mayor consumo en Chile es precisamente de esta última proteína: 33 kilos por persona al año y 41% de participación en la canasta de alimentos.

Por eso, ad-portas del 18 de septiembre, preocupa el cierre de las importaciones argentinas tras el brote de gripe aviar en ese país. Actualmente el pollo importado representa el 25% del consumo nacional y la caída del ingreso de importados de esta categoría a Chile durante a agosto fue significativa.

Según datos revisados por EL DÍNAMO de las internaciones de pollo registrados en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), si en enero de 2025 ingresaron al país 8.735 kilos de carne de pollo, en agosto el registro de internación al país llegó a 4.246 kilos, cayendo a más de la mitad versus el primer mes del año.

El precio también preocupa. Pese a que los actores del mercado descartan un aumento considerable de su valor, lo cierto es que en el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el pollo registra un aumento de 10,1% en doce meses, mientras la carne de cerdo, el reemplazo más cercano en valor ha subido 6% en igual periodo, de acuerdo con el registro de agosto.

En las principales cadenas de supermercados la pechuga deshuesada fresca ronda los $ 7.500 el kilo, mientras que en la congelada el precio llega hasta los $ 10.500 por kilo, dependiendo de la marca.

Argentina mantiene las puertas cerradas

Desde la asociación gremial Chile Carnes explicaron a EL DÍNAMO que el valor del pollo no debería alterarse por el cierre de los envíos desde Argentina, ya que la mayor participación en las importaciones la tiene Brasil.

“En Chile, el 75% del pollo que se consume es de producción local, mientras que solo el 25% corresponde a importaciones, principalmente desde Brasil, Estados Unidos y Argentina. De ese porcentaje importado, Brasil representa 77%, siendo nuestro mayor proveedor. Con la reapertura de las importaciones desde Brasil, aseguramos el abastecimiento de productos avícolas sin comprometer la producción nacional”, detallaron.

En tanto, el Servicio Agrícola Ganadero informó entre julio de 2024 y agosto de 2025, nuestro país importó desde Argentina 7.648 toneladas de carne de ave, lo que representa el 8% del total de las importaciones de este producto en el período, que alcanzan las 96.475 toneladas.

Donde sí tiene más peso es en el mercado de los huevos, que también ha experimentado alzas significativas tras las restricciones de la gripe aviar: 704 toneladas provienen de Argentina, equivalentes al 30% del volumen total importado, que suma 2.370 toneladas. De acuerdo al último informe del IPC los huevos acumulan un aumento de 8,9%.

Riesgos de la gripe aviar

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta a las aves y que ha tenido brotes relevantes en Argentina y Brasil, pese a que no se ha evidenciado contagio de animales a humanos, si existen antecedentes de serias mermas a la industria.

De acuerdo con data de Chile Carnes los brotes de influencia aviar “pueden tener consecuencias devastadoras para la industria avícola, la sanidad de las aves silvestres, los medios de subsistencia de los productores y el comercio internacional”. Por eso el control del SAG es clave.

El último evento que se registró en Chile de alta patogenicidad fue el año 2002 con la cepa H7N3. El costo directo para controlar y erradicar la de enfermedad fue de US$ 6.000.000, y el impacto para la industria por perdida de mercados y menor producción se estimó en US$ 20.000.000. Se estima que los costos sean similares o mayores a los invertidos el año 2002 en caso de que la IA de alta patogenicidad llegue a nuestro país”, detallan.