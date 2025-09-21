Contactos de llamadas de cobranza cayeron 40%: Retail Financiero criticó uso de prefijos por spam

La Asociación del Retail Financiero cuestionó la decisión de la Subtel y argumentó que uso de los prefijos “no puede extenderse a la cobranza extrajudicial”.

La Asociación del Retail Financiero cuestionó la obligación del empleo de los prefijos 600 y 809 en llamadas masivas, y planteó que esta exigencia “no puede extenderse a la cobranza extrajudicial, porque no es spam, sino un contacto legítimo con el deudor“.

De esta manera, el gremio que reúne a empresas como Hites, CMR Falabella, Cencosud, Spin y CAR Ripley, entre otras, arremetió contra la resolución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

“Esta medida ha provocado una reducción de un 40% en la contactabilidad de las unidades de cobranza para recuperar los créditos, lo que a mediano plazo podría generar un riesgo sistémico”, le dijo la asociación a La Tercera.

De acuerdo con lo dispuesto por la Subtel, la medida se implementó el pasado 13 de agosto y esa misma jornada la Asociación del Retail Financiero presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Retail Financiero cuestionó los prefijos por spam

El miércoles 17 de este mes las partes realizaron los alegatos ante el tribunal de alzada, oportunidad en la que el gremio planteó que “esta normativa va en contra de la necesaria convergencia regulatoria con otras medidas que impulsa la autoridad competente en temas de cobranza extrajudicial”.

Argumentó a la vez que “la cobranza extrajudicial no es un servicio complementario a las redes de telecomunicaciones, pues no ofrece un servicio al consumidor, sino que recuerda el cumplimiento de una obligación crediticia“.

En esa línea, planteó que “las gestiones de cobranza no son masivas ni promocionales, como ocurre con las llamadas spam, sino dirigidas a personas individuales, que obedecen al cobro de una deuda específica, reglada por contrato“.

Detalló además que, previo a la implementación de la medida dispuesta por la Subtel, las llamadas efectuadas desde un call center tenían más de un 80% de efectividad para contactar a los clientes y, de esta forma, facilitar el pago de las deudas o las negociaciones de convenio.

Los argumentos de la Subtel para justificar los prefijos

Por su parte, la Subtel recalcó que los prefijos fueron implementados para que los usuarios identifiquen a quienes los llaman y entregar seguridad ante posibles estafas.

“Esta medida ordena las llamadas y quienes estén dispuestos a escuchar una oferta comercial contestarán una llamada con el prefijo establecido“, explicó la subsecretaría.

En esa línea, añadió que “los usuarios de telefonía móvil valoran esta medida porque entrega transparencia a las ofertas y no están obligados a contestar una llamada desconocida pensando que se trata de un familiar, una hora al médico u otra urgencia“.