Enade: el encuentro empresarial más importante del año con Boric, Dorothy Pérez y Don Francisco

El próximo martes 14 de octubre el centro Metropolitan -ex Casa Piedra- recibirá a cientos de representantes del mundo empresarial, que se reunirán en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2025) organizado por Icare, bautizado como Verba et Facta, palabras y hechos.

El bloque abrirá con el presidente de la República, Gabriel Boric, pero de manera telemática, pues estará de visita en Roma para reunirse con el Papa. Los principales candidatos para reemplazarlo en La Moneda cerrarán el encuentro y, pese a que todos fueron invitados, Eduardo Artés aún no confirma su presencia.

“La invitación de Enade 2025 es dar un salto a la acción, recuperando la esencia hacedora que ha definido los grandes hitos de nuestra historia. Es momento de dejar atrás el escepticismo y asumir que cada uno de nosotros puede y debe contribuir a ese Chile creador, audaz y protagonista. Icare es el punto de encuentro donde la diversidad de voces y miradas de Chile se reconoce, dialoga y se compromete en torno a un propósito común”, aseguran los empresarios en el llamado al encuentro.

La “cumbre” del sector privado se da justo cuando las tensiones en la antesala de las elecciones están en su peak. Enade apostó por mezclar rostros con el lado más tradicional del empresariado. En efecto, el animador de TV Mario Kreutzberger participará de uno de los bloques, bautizado como “Hacedores de Chile”.

La rockstar de la jornada será la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien se presentará a media mañana en la charla en solitario “Mejor control para la buena gobernanza”. En ella, espera llamar al compromiso de los empresarios y dar un mensaje de optimismo sobre la probidad.

Estas participaciones se enmarcan en personas que ejecutan acciones y obras concretas para mejorar el país en diferentes ámbitos.

Este viernes, la past-president de Icare, Karen Thal, dijo en T13 que dentro de las novedades del encuentro estará la interacción entre los candidatos y que este año se trata de generar hechos concretos para reactivar el crecimiento.

Thal aseguró que el llamado es que sean concretos en cómo van a dar forma a sus propuestas y que vayan más allá del discurso. “Lo que queremos es que no sean solamente planes sino cómo ese plan se va transformar en acción”, aseguró.

Las palabras de Icare

Hace poco más de un mes, el presidente de Icare, Holger Paulmann, expresó lo que espera del encuentro. En una columna en El Mercurio, el empresario dijo que “este año, Enade se realiza en un momento decisivo para Chile. Vivimos tensiones políticas y enfrentamos grandes desafíos. Una de las prioridades para los chilenos es el crecimiento económico y la creación de empleos de calidad. Mientras el crecimiento se mantiene cercano al 2%, que arrastramos hace años, el desempleo sigue en valores históricamente altos. A ello se suma el reconocimiento transversal de todos los sectores de que la situación de seguridad debe ser abordada con urgencia y eficacia”.

Asimismo, Paulmann hizo un llamado al mundo empresarial. “Tiene un deber irrenunciable: dinamizar la economía, pero también aportar al debate público con transparencia y visión de largo plazo. El Estado requiere fortalecer sus capacidades técnicas, ya que así, cuando trabajamos en equipo y sumamos nuestras experiencias, somos mejores y podemos lograr más”.