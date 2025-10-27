Desalojan campamento Los Aromos en Colina: planean transformar el área en parque

Esta mañana, Carabineros inició el operativo para desalojar parte de la toma Los Aromos, en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

La intervención policial tiene como objetivo poder retirar 188 de los 388 hogares que se encuentran en la zona. El asentamiento ilegal está ubicado al poniente del estero Río Colina y ocupa aproximadamente 5,3 hectáreas.

De acuerdo a las autoridades, la primera fase del desalojo abarca 2,08 hectáreas, distribuidas en cuatro sectores.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI), señaló en diálogo con 24 Horas que en el lugar “hay un problema de narcotráfico” y adelantó que, tras el operativo, se instalará un parque con cierre perimetral para prevenir futuros asentamientos ilegales.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, indicó que “hemos trabajado durante meses junto a Serviu, el seremi de Vivienda y el municipio, haciendo un diagnóstico de las familias para que puedan acceder, de manera regular, a algún tipo de solución, ya sea un subsidio de arriendo o para la compra de vivienda. De hecho, varias familias podrán acceder a viviendas de buena calidad que están prácticamente al lado del terreno, cumpliendo con la política habitacional del Gobierno y del Estado”.

El operativo movilizó a 250 carabineros, quienes buscan desalojar a las casi 200 familias. Asimismo, de acuerdo a la alcaldesa, la primera jornada será desalojados 66 hogares; la segunda, a 44; y la tercera, a 78.



De estas familias, 17 no tienen solución habitacional y presentan situación migratoria irregular, mientras que 46 sí cuentan con alternativas de vivienda. Se proyecta que el despeje, la limpieza y el inicio de la construcción del parque se completen en un plazo de 12 días.