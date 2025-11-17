Mercado internaliza posible ventaja de Kast en segunda vuelta: acciones se disparan y baja el dólar

El IPSA avanzaba 3% esta mañana, superando los 9.900 puntos, mientras que el dólar se cotizaba en $919, cayendo sobre $6.

A los mercados les acomoda más la propuesta política de José Antonio Kast a semanas de la segunda vuelta presidencial. No es una suposición sino que una lectura en base a la reacción de los indicadores financieros el día después de las elecciones.

El Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA) -que mide las acciones más transadas de la Bolsa de Valores en Chile- comenzó la jornada con reacciones positivas y superó los 9.900 puntos, escalando 3% al cierre de esta edición. El viernes el indicador se había ubicado en los 9.603 puntos.

Los analistas comenzaron temprano conversando en torno a la posibilidad de que la derecha avance con holgura hacia una segunda vuelta presidencial, tras conocerse los resultados de anoche, que situaron al candidato republicano con el 23,92% de los votos, tras Jeanette Jara, que se adjudicó el 26,85% de las preferencias.

“Se espera que los mercados reaccionen positivamente, potencialmente recuperando las pérdidas del IPSA en la segunda mitad de la semana pasada. Los resultados de Jeannette Jara, más débiles de lo esperado, combinados con el buen desempeño de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, junto con las ganancias de la derecha en el Congreso, respaldan una perspectiva favorable a corto plazo”, dijo Credicorp Capital en un informe.

Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma XTB Latam, detalló a EL DÍNAMO que el IPSA abrió al alza, registrando un incremento cercano al 3% tras los resultados de las primarias que confirmaron el avance de José Antonio Kast y Jeannette Jara a la segunda vuelta.

“El mercado continúa interpretando este escenario como favorable para el sector de derecha, lo que refuerza las expectativas de una orientación hacia políticas pro mercado y contribuye a la apreciación inicial de la bolsa. Dentro de las subidas destacaron particularmente los sectores industrial y financiero”, dijo.

El dólar también mostró una caída que no se veía desde octubre pasado. “Siendo las 10:30 horas, el dólar baja $-6,60 (-0,71%) a $919,60. Durante las primeras horas de la mañana llegó a marcar un mínimo de $910,50. Lo anterior debido a que en la primera vuelta eleccionaria Kast (derecha) alcanzó un 23,92% de los votos, a sólo un 2,93% de Jara (izquierda), lo que da un 95% de probabilidades que Kast sea elegido en segunda vuelta en diciembre, ya que la suma de los votos de derecha le permitirían ganar fácilmente el 14 de diciembre de no mediar algún evento especial. Baja el riesgo país y eso es lo que impulsa el dólar a la baja“, explica Renta 4 a EL DÍNAMO.

La segunda vuelta

De acuerdo con un análisis realizado por el socio de Renta 4, Guillermo Araya, “el IPSA está internalizando un buen rendimiento de la derecha, especialmente en lo que se refiere a diputados y senadores, lo que haría altamente probable que el IPSA pase los 10.000 puntos”.

Araya agregó que hay que recordar que el año 2009 cuando ganó la primera elección Piñera, el IPSA registró un alza de 50,7%, por lo tanto, de darse un escenario similar, el IPSA podría incluso llegar hasta los 10.100 puntos (+50,5%) a 10.150 puntos (51,3%).

¿Resultados a corto plazo?

El Senior Portfolio Manager de Fintual AGF, Fernando Suárez, explicó que si bien las políticas económicas de cada gobierno influyen en la economía local en el mediano y largo plazo, el presidente, por sí solo, no determina su trayectoria.

“El desempeño económico depende principalmente de factores estructurales como la adopción tecnológica, el clima político en sentido amplio, el ciclo económico global y los precios internacionales de insumos clave como el cobre. Un ejemplo de esto es que los períodos económicos de los gobiernos de Piñera I y Piñera II fueron distintos entre sí; lo mismo ocurrió con Bachelet I y Bachelet II”, detallo.

Crecimiento del PIB real y tasa de desempleo promedio durante distintos períodos presidenciales en Chile. Elaboración de Fintual con datos de Bloomberg.

Para Suárez el verdadero desafío de las próximas administraciones es implementar políticas efectivas de productividad e inversión.

“Aunque existen oportunidades relevantes asociadas a la transición energética, la IA y la mayor certeza regulatoria reciente, el país necesita avanzar en reformas que aceleren la ejecución de inversiones, fortalezcan el capital humano y mejoren la eficiencia institucional si quiere elevar su crecimiento potencial de forma sostenida”, agregó.

La segunda vuelta del 14 de diciembre probablemente traerá nuevos movimientos de corto plazo —particularmente en el tipo de cambio y en algunos sectores bursátiles más sensibles al ciclo político—, pero difícilmente alterará por sí sola la trayectoria económica de mediano plazo.

En otras palabras, aunque los titulares se enfoquen en la disputa electoral, los fundamentos que determinan el crecimiento, la productividad y las condiciones financieras del país siguen estando en otros frentes: la rapidez con la que Chile logre destrabar proyectos de inversión, su capacidad para adoptar nuevas tecnologías, la calidad de sus instituciones y la evolución del ciclo económico internacional.

En términos de posicionamiento, esto sugiere que es más importante mantener un foco de largo plazo y una cartera diversificada que intentar adivinar los movimientos del mercado en función de cada giro electoral. En un año donde el IPSA ha sorprendido positivamente, pero la renta fija y el peso han quedado rezagados frente a sus pares, la lectura es la misma de siempre: los mercados integran múltiples fuerzas a la vez, y las elecciones son solo una entre muchas variables.