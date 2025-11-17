Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

FOTOS – Ocho portadas en el mundo sobre el triunfo de Jara y Kast en las elecciones

En diversos medios destacaron los extremos políticos de cada candidato y que se enfrentarán en la segunda vuelta.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Al igual que en Chile, en el mundo también estuvieron atentos a las elecciones que se celebraron este domingo, dedicando varias portadas a los resultados.

Según el Servel, con 99% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara obtuvo un 26,85%, seguida de José Antonio Kast con un 23,92%. Esto los ubica a ambos en la segunda vuelta, programada para el próximo 14 de diciembre.

En Estados Unidos, por ejemplo, The New York Times consignó como titular: Trump-Style candidate heads to runoff in Chile’s election (Un candidato al estilo Trump se dirige a la segunda vuelta en las elecciones de Chile). En tanto, The Washington Post destacó: Chile’s hard right hold the upper hand as presidential election goes to a tense runoff (La extrema derecha chilena mantiene la ventaja mientras las elecciones presidenciales se dirigen a una tensa segunda vuelta).

En El País de España destacaron que los candidatos de los extremos son quienes deberán enfrentarse en menos de un mes en las urnas para elegir al sucesor o sucesora de Gabriel Boric.

Por otro lado, en la BBC del Reino Unido consignaron que Communist and far-right candidates head to a Chile presidential runoff (Los candidatos comunistas y de extrema derecha se dirigen a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile).

Revisa a continuación, ocho portadas del mundo sobre las elecciones de nuestro país:

Notas relacionadas

Entel aterriza en el mayor evento de emprendimiento chileno con una agenda marcada por la innovación y la conectividad
Innovación

Entel aterriza en el mayor evento de emprendimiento chileno con una agenda marcada por la innovación y la conectividad

Matías del Campo, vicepresidente B2C de la compañía, liderará un conversatorio sobre la reducción de la brecha digital y la importancia de la conectividad, en un evento donde Entel estará presente con el “cowork de Entelín” y donde las unidades de negocio de la compañía abordarán la innovación y digitalización de pymes a través de speakers.

Valentina Pizarro