Los ex ministros de Piñera que se cuadran con equipo económico de José Antonio Kast

La reunión fue encabezada por Jorge Quiroz. Participaron exministros, expresidentes del Banco Central, economistas y académicos.

Esta mañana, el asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, lideró la presentación del equipo que llega a reforzar la candidatura del representante republicano en la segunda vuelta.

En el grupo cuentan varios de los colaboradores de Evelyn Matthei, pero también una serie de ex asesores del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. “Tenemos la presencia de tres ex ministros de Estado”, dijo Quiroz, quien encabezó la reunión.

Entre ellos, el ex ministro de Hacienda en ambos gobiernos, Felipe Larraín, y el ex ministro de Economía, José Ramón Valente, quien ocupó el cargo entre 2018 y 2019.

También se incorporó Alejandro Weber, quien fue nombrado subsecretario de Hacienda por el fallecido mandatario en 2018.

El equipo presentado incluye, además, a Rodrigo Vergara, quien fue nombrado presidente del Banco Central en 2011, y a Juan Andrés Fontaine, quien fue ministro de Obras Públicas y luego ministro de Economía, en reemplazo de Valente en 2019.

Este grupo suma también al polémico Bernardo Fontaine —hermano del ex ministro de Economía—, a los economistas de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín y Bettina Horst; y al doctor en Economía del MIT, Klaus Schmidt-Hebbel; Gonzalo Sanhueza, Sebastián Claro, Francisca Toledo, Michelle Labbé, Carlos Gómez, Soledad Hormazábal, Pablo Eguiguren Reyes y José Ignacio Llodrá.

Coincidencias con Matthei

El asesor económico de Kast encabezó la reunión con el grupo expertos y señaló que la meta es “enriquecer el programa” de José Antonio Kast. Destacó que tenían “varias coincidencias” con el programa de Evelyn Matthei.

Añadió que esta era la primera reunión centrada en temas generales, pero que existía coincidencia con Matthei en torno a la necesidad de lograr la convergencia fiscal, atacar la permisología y rebajar el impuesto de primera categoría.

Quiroz agregó que mañana espera reunirse con el asesor económico de Johannes Kaiser, Víctor Espinoza.