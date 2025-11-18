Cómo Kast irá en busca de los votos de Franco Parisi: “Coincidimos en bastantes puntos”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, explicó la forma en que buscarán captar los votos de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta, luego de que la carta del PDG obtuviera casi 20% en los comicios.
En conversación con Tele13 Radio abordó la estrategia que utilizarán para dirigirse hacia dicho electorado, señalando que se enfocarán en tres ejes principales, que a su juicio, coinciden con las propuestas del líder del PDG.
“Enfrentar el tema de la seguridad; el tema económico, trabajo, que él hace mucho acento en eso, incluido el tema del mérito; y el tema social, la crisis en salud, la crisis en vivienda y la crisis en educación, en base a esos tres ejes y las 33 medidas, coincidimos en bastantes puntos con lo que plantea Franco Parisi”, comenzó diciendo.
Kast asegura que están “trabajando” para llegar a los votantes de Franco Parisi
A lo que agregó: “Y serán las personas, lo dijo el mismo Franco Parisi, yo no soy dueño de los votos, salgan a trabajar. Nosotros estamos trabajando”, citando los dichos del candidato, quien luego de las elecciones no comprometió respaldo a ninguna de las candidaturas en el balotaje.
Con respecto a dichas declaraciones, el republicano expresó que “es entendible, porque él comprende que los votos no son personalísimos. Claro, es importante quizás que el candidato defina a quién va a apoyar, él ha decidido por una línea contraria, que no va a apoyar a nadie y que salgamos a trabajar. Nosotros lo entendemos de esa manera, salimos a trabajar‘, estamos acostumbrados a eso”.
Sobre cómo quedó conformado el Congreso Nacional, José Antonio Kast enfatizó que “hay 14 personas que son del PDG. Yo les aseguro que esas personas del PDG son muy patriotas. Y muchas personas del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical e Independientes, también son muy patriotas. Y por eso nosotros hablamos de un Parlamento para Chile. Las buenas leyes se aprueban por sí mismas, porque van a estar los argumentos, van a estar bien redactadas, van a estar bien formuladas en cuanto a los números que se presentan”.
“Cuando nosotros hagamos bien la pega, y esa es parte de lo que estamos proponiendo, hacer la pega que corresponde, los parlamentarios estoy seguro que van a aprobar lo que vaya en bien del país”, cerró el abanderado de la derecha.