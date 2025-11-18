Cómo Kast irá en busca de los votos de Franco Parisi: “Coincidimos en bastantes puntos”

El abanderado del Partido Republicano aseguró que están “trabajando” para llegar a los votantes de Parisi, quienes serán clave en el balotaje.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, explicó la forma en que buscarán captar los votos de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta, luego de que la carta del PDG obtuviera casi 20% en los comicios.

En conversación con Tele13 Radio abordó la estrategia que utilizarán para dirigirse hacia dicho electorado, señalando que se enfocarán en tres ejes principales, que a su juicio, coinciden con las propuestas del líder del PDG.

“Enfrentar el tema de la seguridad; el tema económico, trabajo, que él hace mucho acento en eso, incluido el tema del mérito; y el tema social, la crisis en salud, la crisis en vivienda y la crisis en educación, en base a esos tres ejes y las 33 medidas, coincidimos en bastantes puntos con lo que plantea Franco Parisi”, comenzó diciendo.

Kast asegura que están “trabajando” para llegar a los votantes de Franco Parisi

A lo que agregó: “Y serán las personas, lo dijo el mismo Franco Parisi, yo no soy dueño de los votos, salgan a trabajar. Nosotros estamos trabajando”, citando los dichos del candidato, quien luego de las elecciones no comprometió respaldo a ninguna de las candidaturas en el balotaje.

Con respecto a dichas declaraciones, el republicano expresó que “es entendible, porque él comprende que los votos no son personalísimos. Claro, es importante quizás que el candidato defina a quién va a apoyar, él ha decidido por una línea contraria, que no va a apoyar a nadie y que salgamos a trabajar. Nosotros lo entendemos de esa manera, salimos a trabajar‘, estamos acostumbrados a eso”.

Sobre cómo quedó conformado el Congreso Nacional, José Antonio Kast enfatizó que “hay 14 personas que son del PDG. Yo les aseguro que esas personas del PDG son muy patriotas. Y muchas personas del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical e Independientes, también son muy patriotas. Y por eso nosotros hablamos de un Parlamento para Chile. Las buenas leyes se aprueban por sí mismas, porque van a estar los argumentos, van a estar bien redactadas, van a estar bien formuladas en cuanto a los números que se presentan”.

“Cuando nosotros hagamos bien la pega, y esa es parte de lo que estamos proponiendo, hacer la pega que corresponde, los parlamentarios estoy seguro que van a aprobar lo que vaya en bien del país”, cerró el abanderado de la derecha.