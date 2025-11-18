El nuevo guiño de Jara a Parisi: asegura que limitará sueldos de funcionarios políticos a $5 millones

Además de la devolución del IVA de los medicamentos, Jeannette Jara se comprometió a establecer un tope salarial para los funcionarios de confianza.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a su estrategia para llegar a los votantes de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta, asegurando que está evaluando tomar algunas de sus propuestas.

Tras los resultados de las elecciones, la ex ministra del Trabajo ya había hecho mención a una de las ideas del líder del PDG, como la de devolver el IVA en la compra de medicamentos. No obstante, no se quedó allí, ya que este martes apuntó a restringir el sueldo de los funcionarios políticos de confianza.

En diálogo con Radio Cooperativa, la abanderada de Unidad por Chile sostuvo que Franco Parisi “apuntó a cosas que son bien esenciales y que es el bolsillo, sobre todo la clase media de este país”.

La propuesta de Parisi que incluiría Jeannette Jara para buscar apoyo de sus votantes en segunda vuelta

Siguiendo en esa línea, hizo hincapié en las iniciativas que planteó el candidato que obtuvo el tercer lugar en las elecciones: “Hay varias propuestas que tiene interesantes, algunas las vamos a tomar, otras las teníamos ya consideradas, pero en particular en el tema de los sueldos de los funcionarios de confianza”.

En este sentido, aseveró que “vamos a restringir los sueldos de los funcionarios políticos a cinco millones de pesos brutos, y al que crea que eso no es suficiente para él y que hay que hacer una excepción, cosa que pasó en este gobierno, le digo desde ya que ni siquiera piense en postularse a algún tipo de responsabilidad”.

Considerando lo anterior, aseveró que en su eventual gobierno pondrá el tope “sin excepciones (…) en todos los cargos de confianza política”.

A lo que agregó: “Por cierto los cargos de ministros, subsecretarios y Alta Dirección Pública, y Presidente de la República están establecidos por ley. Pero hay cierta discrecionalidad en los cargos a través de una asignación que se llama función crítica y muchos, fíjese que aunque en este Gobierno se trató de hacer, plantearon que eran excepciones ellos, y eso a mí no me parece correcto. Así que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien”.

Respecto a los dichos de Parisi tras los resultados de las elecciones, donde no comprometió apoyo a ninguna de las candidaturas que se enfrentarán en segunda vuelta, Jara expuso que “Franco fue claro en que aquí los votos no son un botín político de nadie. Es la gente la que tiene que decidir. Y si hay algo, por lo menos, que a mí me queda claro del mensaje, es que en Chile los sectores medios quieren surgir y es algo que a mí también siempre me ha motivado“.