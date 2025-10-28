Los motivos que llevaron al Banco Central a mantener la tasa de interés en 4,75%

El órgano emisor detalló los factores externos e internos que llevaron a que el Consejo decidiera no modificar la tasa de interés.

El Banco Central (BC) informó este martes que acordó mantener la tasa de interés en 4,75%, en línea con lo proyectado en su último Informe de Política Monetaria (IPoM).

Tras concluir su última Reunión de Política Monetaria, el ente emisor manifestó a través de un comunicado que el acuerdo fue tomado por el Consejo de manera unánime.

Aunque sostuvo que el actual escenario está en línea con lo previsto en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, el Banco Central advirtió que todavía existen “riesgos para la trayectoria de la inflación futura, lo que amerita acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la Tasa de Política Monetaria (TPM) a su rango de valores neutrales“.

A la vez, el órgano emisor reafirmó “su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años“.

Factores externos e internos para mantener la tasa de interés

De acuerdo con lo explicado por el BC, el escenario internacional se ha comportado tal como se esperaba y, en esa línea, destacó el reciente recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el alza del cobre y la apreciación de monedas latinoamericanas, incluido el peso chileno.

Además, apuntó que la inflación en Chile continúa moderándose, con un IPC anual de 4,4% en septiembre y expectativas ancladas en torno al 3% a dos años.

“El peso se ha apreciado, la bolsa también ha tenido ganancias y el crédito no muestra grandes cambios. Además, la Encuesta de Crédito Bancario (ECB) del tercer trimestre no da cuenta de variaciones relevantes ni en la percepción de oferta ni de demanda por crédito“, sostuvo el comunicado.

Por otra parte, aunque el Imacec de agosto cayó 0,7% mensual, influenciado por la minería y los servicios empresariales, sectores como comercio e industria mostraron dinamismo.

“En cuanto al gasto, los indicadores de alta frecuencia sugieren un consumo privado en torno a lo esperado, mientras que la inversión se observa más dinámica, destacando el comportamiento de su componente de maquinaria y equipos“, destacó el Concejo del Banco Central.

Respecto del mercado laboral, planteó que continúa mostrando señales mixtas, con un lento crecimiento del empleo y una menor presión salarial.