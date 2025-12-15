El peso chileno se fortalece frente a un dólar debilitado tras el contundente triunfo de Kast

Luego del contundente triunfo de José Antonio Kast frente a Jeannette Jara en las elecciones presidenciales de este domingo, este lunes 15 de diciembre el peso chileno inició una buena jornada con un gran fortalecimiento frente a un dólar que alcanzó niveles mínimos no registrados desde 2024.

En concreto, la divisa estadounidense, que ya venía mostrando una tendencia a la baja desde la semana pasada, abrió el día en torno a los $903, sin superar los $904 durante las primeras operaciones.

De esta forma, el peso chileno y también mercado local comienza así a asimilar de manera progresiva el nuevo panorama político tras los comicios.

La amplia victoria de Kast, quien obtuvo más del 58% de los sufragios a nivel nacional y se impuso en todas las regiones del país, “ha sido leída por los inversionistas como una señal de mayor estabilidad política, menor incertidumbre en materia regulatoria y un clima más propicio para la inversión”, explicó a Biobío, Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria.

De acuerdo con el especialista, este contexto también seguiría favoreciendo el desempeño del IPSA.

En ese sentido, el IPSA es el principal indicador del mercado bursátil chileno y refleja el comportamiento de las acciones más relevantes que se transan en la Bolsa de Santiago.

Está compuesto por las 40 empresas con mayor presencia y liquidez en el mercado, por lo que su variación permite medir el desempeño general de la economía financiera del país y sirve como referencia clave para inversionistas, analistas y autoridades económicas.