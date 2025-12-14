José Antonio Kast proyecta su Gobierno a partir del 11 de marzo: “Aquí no hay soluciones mágicas”

José Antonio Kast celebró con sus adherentes los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde se impuso con el 58% de los votos a Jeannette Jara, con lo cual se convirtió en presidente electo.

El abanderado republicano recalcó que “este no es un triunfo de José Antonio Kast, de un partido del cual me siento orgulloso, aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo, ese miedo que angustia a las familias, ganó ese Chile que trabaja, que madruga, que cría a sus hijos con sacrificio, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y solo quiere vivir tranquilo”.

“Por demasiado tiempo las personas se sentían solas, que nadie los escuchaba y nadie los defendía (…) Cuando los chilenos cumplen las normas, el Estado tiene que cumplir. En esto hay que ser claro y preciso: vamos a restablecer la ley, el respeto a la ley en todas las regiones y sin excepciones, sin privilegios, porque son los ciudadanos a quienes tenemos que atender”, puntualizó Kast.

José Antonio Kast aprovechó de destacar a su contendora, Jeannette Jara, aseverando que “ella asumió un desafío muy difícil y se la jugó, y eso lo valoro, cada uno tendrá sus formulas, pero en ese estilo le reconozco el coraje de haber alineado a sus partidarios, un gobierno no se construye solo con partidarios, sino que la oposición es muy importante”.

Kast proyecta su gobierno a partir del 11 de marzo

Kast también proyectó lo que será su gobierno cuando asuma a partir del 11 de marzo de 2026, indicando que “Chile quiere un cambio, no quiere continuidad, Chile tendrá un cambio real que percibirán prontamente. La campaña termina hoy día y mañana empieza el tiempo del deber, de decisiones difíciles”.

“Tengo que ser muy honesto desde el primer día, aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro, lo que sí, las cosas pueden ir mejorando. Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos”, precisó.

En esta línea, el líder republicano recalcó que “vamos a trabajar incansablemente por recuperar la tranquilidad, por recuperar el orden, por recuperar el crecimiento, por recuperar la esperanza, porque Chile nos ha dado un mandato claro que no admite excusas. Este mandato no permite demoras”.

Sobre su gobierno de emergencia, precisó que “esa emergencia se trabaja y nos recuperamos de la emergencia no improvisando, sino con un trabajo serio. No con gritos, la emergencia no significa para nada autoritarismo, emergencia significa una cosa muy simple: prioridad, urgencia y cumplimiento”.