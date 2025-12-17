Fitch Ratings y gobierno de Kast: “Los recortes por US$6.000 millones serán difíciles de implementar”

Fitch espera que Kast “construya alianzas por temas específicos con senadores independientes y con el partido de centroderecha PDG en la Cámara de Diputados”, señaló un reporte.

La consultora de riesgo Fitch Rating compartió un reporte donde analizó los desafíos fiscales que enfrentará el presidente electo, José Antonio Kast, en su arribo a La Moneda. El republicano ha prometido un profundo plan de ajuste fiscal que implica estabilizar los niveles de deuda pública.

De acuerdo con Fitch, este será uno de los puntos más desafiantes de su gobierno, considerando, además la conformación parlamentaria del congreso.

“Fitch espera que Kast construya alianzas por temas específicos con senadores independientes y con el partido de centroderecha PDG en la Cámara de Diputados. También ha señalado su preferencia por utilizar medidas administrativas que no requieren aprobación del Congreso en áreas que considera urgentes, como seguridad y control migratorio, si el consenso legislativo sobre estos temas clave de campaña resulta débil”, explicaron.

La clasificadora explicó que los factores que han empujado la deuda -aún alejado del promedio de otras economías similares- se debe a las elevadas necesidades de financiamiento “bajo la línea”, incluidas compras de acciones en organismos multilaterales, otorgamiento de préstamos, créditos con garantía estatal y capitalización de empresas públicas, están impulsando un aumento de la deuda más rápido de lo que sugieren los déficits fiscales headline.

Los desafíos del plan de ajuste

En septiembre pasado Fitch confirmó la calificación de riesgo del país en A-/Estable y señaló que la deuda debería mantenerse debajo del 45% en relación al PIB.

“Las presiones de gasto son elevadas en educación, salud y pensiones. Cumplir los compromisos de campaña en materia de inmigración y seguridad probablemente requerirá un mayor gasto en fiscalización, además de priorizar las importantes necesidades de infraestructura de Chile. Por ello, esperamos que los recortes por US$6.000 millones sean difíciles de implementar y proyectamos déficits fiscales levemente superiores al 2% del PIB en 2026 y 2027 en ausencia de reformas fiscales estructurales. Nuestras proyecciones actualizadas implican que la deuda del gobierno general como proporción del PIB alcanzará el 44% en 2027 (septiembre: 42,7%)”, detallaron.

Crecimiento del PIB

En relación con el crecimiento de la actividad económica, las perspectivas de Fitch son un avance de 2,5% en 2025 y 2,3% en 2026 y perspectivas de inversión que podrían mejorar.

“Kast propone reducir la tasa del impuesto corporativo desde 27% a cerca de 23%, y potencialmente a 20% para empresas que creen empleo formal. También respalda una agenda pro empresa para simplificar permisos y regulaciones con el fin de mejorar la competitividad, aumentar la inversión extranjera y apoyar el emprendimiento. Estas medidas podrían impulsar el crecimiento del PIB durante los próximos cuatro años. Sin embargo, los recortes tributarios podrían complicar los esfuerzos por contener el aumento de la deuda como porcentaje del PIB, especialmente si los beneficios en crecimiento tardan más tiempo en materializarse”, añadieron.