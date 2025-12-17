José Luis Daza admite propuesta para trabajar en gobierno de Kast: “Me ofrecieron algunos cargos”

José Luis Daza vivió en Argentina hasta los cinco años y más tarde estudió Economía en la Universidad de Chile.

José Luis Daza, viceministro de Economía de Argentina, admitió este martes que lo contactaron para ofrecerle “algunos cargos” ytrabajar en el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

Daza abordó el tema horas después de la visita del mandatario electo al país trasandino para reunirse con Javier Milei, oportunidad en la que el líder republicano dijo que le gustaría tener a Daza en su administración.

En la entrevista que le concedió al canal de streaming Carajo, el hijo del ex embajador chileno Pedro Daza reconoció que desde cercanos a Kast “me ofrecieron algunos cargos”.

No obstante, lejos de ahondar en el tema, José Luis Daza se enfocó a continuación en su trabajo como viceministro de Economía. “Desde mi punto de vista y lo que ha sido mi vida profesional, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida, este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con el que ha trabajado en mi vida“, apuntó.

“La Argentina es algo muy especial… esto es un proyecto épico. Lo que quiero decir… no sé cómo expresarlo, o sea, estoy muy emocionado”, le dijo al canal ligado al partido La Libertad Avanza.

El vínculo de José Luis Daza con Kast

Poco antes, el titular de Economía de ese país, Luis Caputo, se refirió a la posible salida de José Luis Daza de la cartera para sumarse al gobierno de José Antonio Kast.

“Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo. Todos los argentinos queremos que se quede, pero también probablemente todos los chilenos quieren que vaya“, manifestó sobre el tema.

“Sé que seguramente lo está evaluando… pero para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que todos sabemos: la calidad de profesional que José Luis es, top mundial, así que si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también“, recalcó Caputo.

Nacido en Buenos Aires el 5 de julio de 1958, José Luis Daza vivió en Argentina hasta los cinco años, más tarde estudió Economía en la Universidad de Chile y es hermano de la la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Fue el principal asesor económico de José Antonio Kast en la campaña presidencial de 2021, cuando el republicano perdió la elección contra el presidente Gabriel Boric.