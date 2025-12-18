Rosanna Costa, presidenta del Banco Central: “El impulso para la economía chilena es positivo”

La presidenta del instituto emisor presentó el IPOM en Icare y destacó una caída más rápida de la inflación, menores riesgos inflacionarios y mejores perspectivas para la inversión y el PIB, que podría crecer hasta 3% en 2026.

Esta mañana, ante el mundo empresarial reunido en Icare, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentó el Informe de Política Monetaria (IPoM), documento que fue oficializado ayer y que trae señales alentadoras para la economía chilena.

Según el reporte, la inflación convergería a la meta del 3% durante el primer trimestre de 2026, un plazo más acotado que el previsto en las proyecciones iniciales.

“La inflación total y subyacente se redujo en noviembre”, señaló la autoridad, quien agregó que “los riesgos inflacionarios que estaban muy presentes en septiembre hoy son menores de lo que veíamos en ese informe”, explicó la autoridad.

El diagnóstico se conoce pocos días después de que el Consejo del Banco Central recortara la tasa de interés en 25 puntos base, llevándola a 4,75%.

Razones de la mejora

Costa explicó que la trayectoria más favorable de los precios responde a una combinación de factores internos y externos. Entre las buenas noticias, destacó una mejora en las proyecciones de inversión, impulsada principalmente por grandes proyectos en los sectores de energía y minería.

En ese contexto, subrayó que la demanda por cobre continúa fortaleciéndose, asociada al desarrollo de nuevos segmentos, como el aumento del gasto en defensa en distintas economías. Se suma -según detalló- una estabilización en el crecimiento de los costos laborales, un mayor impulso externo, una evolución más favorable de los socios comerciales de Chile y una recuperación gradual de la confianza de consumidores y empresas.

“Las noticias son positivas. El impulso para la economía chilena es favorable y refleja una resiliencia importante en un contexto global complejo. Sin embargo, hay un trasfondo de riesgos que seguimos monitoreando”, comentó la presidenta del organismo emisor.

En materia de actividad, el IPoM incorporó una mejora en las perspectivas de crecimiento para el próximo año. De acuerdo con el nuevo escenario central, el Producto Interno Bruto podría expandirse hasta 3%, lo que representa un aumento de 0,25 puntos porcentuales respecto de las proyecciones contenidas en el informe de septiembre.

Escenario actual

El Banco Central explicó que las condiciones actuales del escenario económico pueden resumirse en: