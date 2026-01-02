Estudio U. de Chile: eventos climáticos extremos provocarán pérdidas por hasta USD 9.700 millones en producción de cobre

La casa de estudios precisó que este tipo de fenómenos afectarían al 10% de la producción nacional a 2030.

Un estudio desarrollado por el Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile cuantificó por primera vez el impacto que las precipitaciones extremas y la sequía tendrían sobre la producción chilena de cobre, lo que podría generar pérdidas por USD 9.700 millones.

El estudio fue publicado en la revista científica International Journal of Mining, Reclamation and Environment bajo el título “Resource and climate paradox: quantifying the impact of climate change in the copper supply chain”.

El estudio que dio inicio en el 2021, construyó una base de datos histórica de 53 eventos climáticos registrados entre 2001 y 2022 que provocaron interrupciones reales en la minería del cobre, como cortes de camino, inundaciones en infraestructura, aluviones y producción limitada vinculada a escasez hídrica.

“No existía información sistematizada. La primera parte del trabajo fue recolectar todos los eventos climáticos que habían afectado minas en el pasado”, explicó la geóloga Paulina Fernández.

A partir de estos antecedentes el equipo de la Universidad de Chile estimó la pérdida de producción asociada a los eventos, para así proyectar los impactos hacia 2030 utilizando el sistema ARC-CLIM del Ministerio del Medio Ambiente, el cual entrega escenarios climáticos para los distintos sectores productivos.

Los resultados demostraron que tanto las precipitaciones extremas como la sequía representan amenazas significativas para la continuidad operacional del sector. En el caso de precipitaciones extremas, el estudio proyecta pérdidas de 1,39% a 5,08% de la producción nacional, equivalentes a 91.000 a 334.000 toneladas por año. Para sequía, las pérdidas estimadas alcanzan 2,62% a 10,72%, equivalentes a 172.000 a 705.000 toneladas anuales.

Las pérdidas anuales se estiman en alrededor de US$ 1.600 millones en escenarios de precipitaciones extremas, y entre US$ 2.400 millones y US$ 9.700 millones en escenarios de sequía.

El estudio concluye que las mineras deben avanzar desde estrategias reactivas hacia modelos anticipatorios que integren información climática en su planificación.

Entre las medidas más relevantes para disminuir el riesgo destacan: