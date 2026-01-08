Hasta 20% más de cobre, créditos tributarios y corte drástico a los permisos de inversión: Kast y Quiroz se estrenan con el empresariado

El economista y el mandatario electo se comprometieron frente a los privados a empujar la productividad con cifras y planes concretos.

La lista de empresarios y representantes del sector privado reunidos esta mañana en El Golf 40 era extensa. Entre los asistentes al encuentro organizado por Icare para escuchar al presidente electo José Antonio Kast figuraron Alfredo Moreno, excanciller; Viviane Blanlot, exministra; Guillermo Tagle, de Credicorp; Laurence Golborne, exministro; Eduardo Navarro, de Copec; José Manuel Mena, de la Asociación de Bancos; Paulina Yazigi, de la Asociación de AFP; Katia Trusich, de la Multigremial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Loreto Seguel, del Consejo del Salmón; Juan Eduardo Errázuriz, de Sigdo Koppers; Alfredo Echavarría, de la Cámara Chilena de la Construcción; y Alan Meyer, de Mercado Libre, entre otros.

Mientras los jóvenes que recibían a los invitados en el hall le consultaban a Mara Sedini —quien acompañó al futuro mandatario— si su apellido se escribía con “C” o con “S”, desconociendo su rol clave como vocera del republicano, Kast conversó con los empresarios en un tono pausado.

El presidente electo inició su exposición con críticas al actual gobierno y a la llamada “ley de la maraña”, señalando la necesidad de “salir de la crisis”, aunque reconoció que las cifras conocidas ayer habían mejorado el ánimo de parte del sector privado, tras superarse por primera vez la barrera de los US$ 100 mil millones en exportaciones.

Impuestos e incentivos a la contratación

Kast puso sobre la mesa varios temas clave para el empresariado, entre ellos la política tributaria. Subrayó la necesidad de retomar el crecimiento y advirtió que reformas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas no deben incentivar el reemplazo de personas por tecnología más barata. En ese contexto, reveló una propuesta elaborada por Jorge Quiroz, proyectado como su ministro de Hacienda.

“Jorge tiene una propuesta muy clara: permitir que quien va a hacer la inversión pueda considerar el beneficio de contratar más personas en vez de solo invertir en tecnología. Si aumenta la contratación, hasta un cierto nivel de ingresos, va a tener un crédito contra el pago de la renta”, explicó.

José Antonio Kast agregó que el objetivo es reducir gradualmente el impuesto a la renta desde el 27% al 23% en un plazo de cuatro años, y que, con mayores niveles de contratación formal, la carga podría bajar incluso hasta el 20%. “Jorge dice entusiastamente que incluso hasta el 18%, así que prepárense”, comentó.

Asimismo, el mandatario electo planteó la necesidad de recuperar los incentivos tributarios a la reinversión, los que —a su juicio— hoy no existen. “Todos los países que avanzaron en eliminar esos incentivos retrocedieron”, afirmó, insistiendo en que se tratará de una “modernización tributaria”, más que de una reforma.

Más cobre y menos permisos

Tras finalizar su exposición, Kast invitó al escenario a Jorge Quiroz, quien profundizó en los planes para destrabar la inversión, especialmente en minería, y prometió un fuerte impulso a la productividad.

Ambos abordaron un proceso de facilitación regulatoria. Quiroz sostuvo que Chile se acostumbró a operar en medio de una “maraña” de permisos y que el sistema será cambiado de manera estructural. “Vamos a actuar sobre las observaciones de los procesos ambientales antes de que se produzcan”, explicó, señalando el uso de inteligencia artificial y otras herramientas para evitar cuellos de botella regulatorios.

Quiroz detalló que existen proyectos por US$ 12 mil millones que ya pasaron por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pero que siguen detenidos por reclamaciones que no han sido resueltas. “La primera medida es que, dentro de los primeros 45 días, vamos a convocar a las instancias que deben resolver esas reclamaciones”, afirmó.

El economista agregó que existe el compromiso de destrabar todas las inversiones paralizadas en los últimos dos años y fue enfático en señalar que se eliminarán permisos, “y no los menores”.

En minería, Quiroz sorprendió a la audiencia con una estimación concreta: “Producto de los cambios tecnológicos, hay faenas que hoy demoran entre diez y quince años, pero podemos aumentar la producción en los próximos 12 a 24 meses en al menos un 10%. Eso equivale a medio millón de toneladas adicionales, y lo vamos a hacer”.

Aseguró que esos proyectos ya están mapeados y redobló la apuesta: “Con las mismas leyes ambientales y las mismas normas, podemos aumentar la producción entre un 10% y un 20% en los próximos 12 a 24 meses”.

Empresarios y su rol

El presidente de ICARE, Holger Paulmann, destacó la importancia del encuentro y afirmó que “Chile enfrenta un escenario exigente: el país necesita recuperar un clima que permita impulsar el crecimiento, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de las políticas públicas, todo ello en un marco de respeto institucional y diálogo democrático”.

Además, explicó que “el mundo empresarial también tiene responsabilidades. No solo de invertir y generar empleo, sino también de contribuir a elevar los estándares, trabajar en conjunto con la academia, innovar y actuar con responsabilidad, distinguir e implementar las mejores prácticas y también transferirlas, compartirlas y generar el espacio para que las buenas ideas trasciendan y apalanquen el crecimiento y sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa”.