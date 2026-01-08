Con soterrada crítica a Kast incluida: dupla Boric-Jackson celebra resultados de la Casen

A raíz de la disminución de la pobreza, el presidente Gabriel Boric y Giorgio Jackson, su ex ministro de Desarrollo Social (cartera encargada de la Casen), salieron a celebrar los indicadores con una crítica implícita al presidente electo, José Antonio Kast.

La pobreza disminuyó bajo la administración del Gobierno de Gabriel Boric. Eso dicen los datos de la Encuesta Casen 2024 dada a conocer esta jornada por la ministra de Desarrollo, Javiera Toro.

Minutos antes, el presidente adelantó que los índices de pobreza habían bajado en todas sus dimensiones. Y aunque reconoció que quedan desafíos pendientes, el mandatario subrayó que “podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile”.

Bajo la nueva metodología, la Casen evidenció una baja de la pobreza por ingresos, ubicándose en 17,3% en 2024, es decir, 3,2 puntos porcentuales menos.

Si se tomara el antiguo instrumento como referencia —que incluía, entre otras variantes, el alquiler imputado— la pobreza por ingresos también habría disminuido. En 2024 sería de 4,9%, por debajo del 6,5% registrado en 2022, del 10,7% en 2020 y del 8,5% en 2017.

En término de números, unas 600 mil personas sobrepasaron el umbral de la pobreza desde la última medición. Por otra parte, más de 3,4 millones de chilenos están en situación de pobreza o extrema pobreza; un 17,3% de la población total.

Con los datos en la mano, el presidente Gabriel Boric y Giorgio Jackson, su ex ministro de Desarrollo Social (cartera encargada de la Casen), salieron a celebrar los indicadores con una crítica implícita al presidente electo, José Antonio Kast.

El mandatario, en un tono conciliador, destacó antes de que saliera la encuesta que los buenos indicadores responden a la política consistente de Chile a través de los sucesivos gobiernos de los últimos años. Aprovechando la ocasión, para anotar un logro a su gestión: “Podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile”, dijo el mandatario.

Sin embargo, con el correr de las horas, Boric elevó el tono y aprovechó los datos para cuestionar la narrativa que Kast utilizó en su campaña presidencial.

“Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la CASEN nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).

Jackson, en tanto, calificó de “gran noticia” los resultados de la medición.

Junto con desglosar algunos datos que contiene la Casen, el ex ministro atribuyó a una serie de políticas del actual Gobierno la mejoría en los índices.

“Sin mejoras de salario mínimo, pago de pensiones de alimentos, reducción de la inflación, mejoras en pensiones, automatización y reajuste del subsidio familiar o aumento de empleo, probablemente no podríamos contar que 600 mil personas salen de la pobreza desde 2022”, destacó el ex ministro.