VIDEO – Kast criticó a Boric en Icare: “Quieren tramitar a última hora temas que no resolvieron en cuatro años”

El mandatario electo reprochó que “se empiece a discutir ahora una ley de amarre”. También confirmó fecha para anunciar su gabinete: será el 20 de enero.

Ante una gran concurrencia que incluyó al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el círculo empresarial Icare recibió este jueves al presidente electo, José Antonio Kast. En la instancia Kast cuestionó la intención del Ejecutivo de que se apruebe una serie de leyes en la parte final del mandato de Gabriel Boric y confirmó que el 20 de enero en hará públicos los nombres que conformarán su gabinete.

El mandatario electo aseveró que ha habido una “renuncia a gobernar con realismo” por parte del actual gobierno, y agregó que su meta es “sacar al país de la crisis”. Aprovechó la ocasión para darle las gracias a Frei por su asistencia al encuentro entre el mundo público y privado.

“Otra pregunta es si vamos a tener el coraje y la decisión de tomar las medidas que se requieren”, dijo ante una audiencia que siguió con interés su palabras e incluso rió con sus salidas de libreto.

Al referirse a los movimientos legislativos de las últimas semanas, Kast criticó con dureza que “estamos en una situación fiscal muy difícil y han tratado de tramitar a última hora temas que no pudieron resolver en cuatro años“.

En esa línea, reprochó también que “se empiece a discutir ahora una ley de amarre. Eso va en contra de la ciudadanía“.

“Algunos no dejan de pensar en resquicios legales para algo que la ciudadanía no quiere“, complementó José Antonio Kast.

Qué dijo Kast en Icare sobre su gabinete

El futuro mandatario cuestionó además situaciones como los resultados de los liceos emblemáticos en la prueba de admisión universitaria, la situación de la reconstrucción en Viña del Mar y los niveles de deuda adquiridos por la administración actual.

Por otro lado, Kast destacó en Icare que el país tiene un buen marco institucional y que deben salir a buscar “las mejores personas”, a la vez que confirmó que su designación de su gabinete será el próximo 20 de enero.

Respecto a los nombramientos, el presidente electo bromeó varias veces que no va a adelantar cargos, aunque en medio de un relato sobre obras públicas dijo entre risas: “Pregúntele a Martín Arrau”. Esto, en relación con que se lo ha señalado como posible secretario de Estado de esa cartera.