Vitacura deja abierta la puerta a Cencosud “en caso que decidan retomar” construcción de nuevo mall

El holding decidió no continuar con el proyecto, luego de que se invalidara el Informe de Mitigación de Impacto Vial.

La Municipalidad de Vitacura lamentó que Cenco Malls -filial de centro comerciales de Cencosud- decidiera no continuar adelante con el proyecto del nuevo mall que planeaban construir en la comuna.

La determinación se tomó luego de que la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (Seremi) de la Región Metropolitana invalidara el Informe de Mitigación de Impacto Vial, lo que hizo imposible continuar con el proyecto.

A través de una declaración pública, la administración de Camila Merino advirtió respecto a las observaciones que se hicieron sobre los accesos y al impacto que tendría el flujo vehicular en el sector, los que no fueron corregidos por la empresa.

“Como municipio, valorábamos la construcción de un mall de alto estándar en este sector. No obstante, estimábamos indispensable corregir el proyecto de mitigación vial -especialmente en lo relativo a los accesos- para evitar un aumento en la congestión del área“, puntualizaron.

A pesar del actual escenario, desde la Municipalidad de Vitacura dejaron abierta la puerta a retomar las negociaciones con Cencosud y crear una mesa de trabajo, en caso de que quisieran retomar la construcción del nuevo mall.

“Reiteramos nuestra plena disposición a reunirnos con Cencosud y establecer una mesa de trabajo“, precisaron desde el municipio.