Imacec de diciembre: qué explica el crecimiento de 1,7% de la actividad económica en Chile

Desde el Banco Central destacaron el alza del comercio mayorista impulsado por las ventas de alimentos.

La economía chilena registró un crecimiento de un 1,7% en diciembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos preliminares entregados por el Banco Central.

En términos desestacionalizados, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) subió 0,6% respecto a noviembre y registró un aumento interanual de 1,3%. El mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024.

El Banco Central explicó que el crecimiento del mes se debió principalmente al mayor dinamismo de los servicios y del resto de bienes, aunque esto se vio parcialmente compensado por una caída en la producción minera.



El Imacec no minero mostró un crecimiento anual de 3,0% y, en la serie ajustada por estacionalidad, aumentó 0,8% respecto al mes anterior y 2,5% en doce meses. A nivel mensual, el crecimiento se impulsó sobre todo por el resto de bienes y el comercio, que cerraron el año con una recuperación sostenida.

Producción de bienes en 2025



La producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, principalmente por la menor minería del cobre, aunque la caída se compensó parcialmente con aumentos del 2,3% en el resto de bienes y 2,0% en la industria.



Dentro del resto de bienes, destacó la actividad agropecuaria y silvícola, mientras que en la industria sobresalió la elaboración de alimentos. En cifras desestacionalizadas, la producción de bienes creció 0,8% respecto de noviembre, impulsada principalmente por el resto de bienes.

Actividad comercial



El comercio aumentó 6,6% en un año, con todos sus componentes positivos. Sobresalió el comercio mayorista, por mayores ventas de alimentos y maquinaria, y el comercio automotor, impulsado por la venta de vehículos. En el comercio minorista, crecieron las ventas en tiendas de vestuario, almacenes de comestibles y plataformas online.



En términos desestacionalizados, el comercio subió 2,3% respecto a noviembre, principalmente por el desempeño del comercio mayorista y automotor.

Servicios



El sector servicios creció 2,2% en doce meses, gracias principalmente a los servicios personales, sobre todo en salud, y en menor medida, a los servicios empresariales.

El Banco Central recordó que la estimación del PIB 2025 y las revisiones de los tres primeros trimestres de 2025 se publicarán el miércoles 18 de marzo, según el calendario de difusión de las Cuentas Nacionales.