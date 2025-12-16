Mañana de grandes deals: Nissui compra Yadrán por US$133 millones e Itaú se queda con Klap por US$43 millones

Los anuncios se realizaron en paralelo y corresponden a operaciones de compra que incluyen rubros clave para el mercado local y las exportaciones.

La mañana estuvo movida en el mundo de los negocios. Dos transacciones de gran envergadura se conocieron durante la jornada: la venta de la empresa de medios de pago Klap y la adquisición de la salmonera Yadrán por parte del conglomerado japonés Nissui Corporation.

En el primer caso, se informó el cierre del acuerdo mediante el cual el Banco Itaú adquirirá Klap, firma en la que compartían propiedad el empresario José Luis del Río, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Javier Etcheverry y la tecnológica Sonda.

Según detallaron las partes, Itaú pagará $27.800 millones por la participación de Sonda —controladora con el 69,5% de las acciones—, mientras que el monto total de la operación asciende a $40 mil millones (unos US$ 43,7 millones) considerando las participaciones de los demás socios.

Desde la compañía explicaron que el cierre definitivo de la operación está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, entre ellas una reorganización societaria de Multicaja S.A. y sus filiales, además de las aprobaciones regulatorias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Banco Central de Brasil y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el marco del control de operaciones de concentración.

Según explicó su gerente general, Raúl Sapunar, la integración permitirá potenciar las capacidades de la compañía, acelerar el desarrollo de nuevas soluciones y fortalecer su propuesta de valor, ofreciendo servicios de pago más robustos, eficientes y seguros. Klap se ha consolidado como uno de los principales adquirentes del país, con más de 30 mil comercios afiliados y más de 90 millones de transacciones mensuales, integrando pagos presenciales y online, así como billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Click to Pay, con un rol clave en la expansión del acceso a medios de pago digitales y la mejora del e-commerce en Chile. Presencia asiática en la salmonicultura El segundo gran anuncio del día vino desde el sector acuícola. Nissui Corporation comunicó a sus inversionistas la adquisición del 100% de las acciones de Pesquera Yadrán, empresa ligada al empresario Felipe Briones, a través de su filial chilena Salmones Antártica (SA). La operación incluye también la compra, por parte de SA a Inversiones Yadrán S.A., de acciones de Empresa de Servicios Quellón S.A., Cultivos Yadrán S.A. y otras cinco filiales, que pasarán a ser de propiedad total del grupo extranjero. El monto total de la operación informado por los asiáticos es de US$ 133 millones de dólares.

Con esta transacción, Yadrán representará aproximadamente el 10% del capital de Nissui, consolidándose como una nueva filial del conglomerado asiático. Desde la compañía explicaron que la adquisición responde a su estrategia de largo plazo, que apunta a construir hacia 2030 un portafolio de negocios equilibrado entre productos alimenticios y marinos, con énfasis en la acuicultura y los negocios internacionales.

“El fortalecimiento del negocio acuícola es clave no solo para el área de productos marinos, sino también para mejorar la rentabilidad de todo el Grupo Nissui”, señalaron.

La firma destacó además la experiencia de Yadrán en la producción de salmón Atlántico fresco —cuya demanda global continúa en expansión— y su acceso a mercados internacionales relevantes, incluido Estados Unidos.

“Mediante esta adquisición buscamos expandir la escala de las operaciones acuícolas junto con SA, fortalecer las redes de procesamiento y ventas, y mejorar la eficiencia productiva, aprovechando las sinergias que ofrece Nissui Global Links”, concluyó la compañía.