SEC anuncia dos nuevas multas por megacorte de 2025: a cuánto ascienden las sanciones económicas

A un día de cumplirse un año del megacorte de 2025, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció este martes que impuso nuevas multas a dos compañías del sistema eléctrico.

De acuerdo con lo detallado por el organismo fiscalizador, las sanciones económicas se aplicaron a las empresas CGE Transmisión y Engie Energía.

Lo anterior, tras determinar que ambas presentaron evidentes deficiencias en la mantención de sus instalaciones de respaldo, en particular en lo referente a los sistemas clave para la supervisión y el control del sistema eléctrico.

En esa línea, la SEC recalcó que aquello influyó en la capacidad de entregar una respuesta adecuada frente a la emergencia registrada el 25 de febrero del año pasado.

Cuánto suman las nuevas multas de la SEC por el megacorte

Según apuntó el organismo, cada empresa deberá pagar 60 mil UTM, es decir, $4.176 millones, con lo que en total las multas suman poco más de $8.350 millones.

Estas sanciones se añaden a las que la Superintendencia aplicó el pasado 20 de febrero a las compañías Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, las que suman un total de 29 mil millones de pesos.

Según planteó la superintendenta Marta Cabeza, “estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación”.

Detalló que “esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los consejeros del Coordinador”.

A continuación, la máxima autoridad de la SEC precisó que la investigación por el megacorte del año pasado aún se mantiene abierta, por lo que podrían aplicarse nuevas multas.